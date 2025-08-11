15 серпня на Алясці планується зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Американський лідер пояснив, чому там не буде Зеленського.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Дональда Трампа у Білому домі.

Чому Зеленського не буде на зустрічі на Алясці?

За словами Трампа, Володимира Зеленського не запросили на саміт на Алясці, бо той "бував на багатьох зустрічах три з половиною роки – і нічого не сталося".

Дональд Трамп також сказав, що очікує, що його зустріч з Путіним може бути "хорошою", а може "і не бути".

Станеться одне з двох: буде хороша зустріч, ми зробимо крок вперед, або буде погана зустріч. Я б хотів бачити припинення вогню дуже швидко, я б хотів негайно, але я б хотів бачити його дуже швидко,

– сказав він.

Водночас американський президент запевнив, що, зрештою, він "зведе Путіна та Зеленського в одній кімнаті". Він прокоментував потенційну зустріч так: "Я буду там, якщо їм це потрібно".

Окремий акцент під час свого виступу політик зробив на територіальному питанні. Він сказав, що США спробують повернути Україні деякі важливі окупованих територій.