Трамп ответил, почему пошлины не могут заставить Путина закончить войну

Американский лидер Дональд Трамп во время интервью объяснил, как он прекратил восемь войн в мире. Впрочем, этот способ не работает с Россией.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Что Трамп говорит о переговорах с Путиным?

По словам Президента США, он "унаследовал" от Джо Байдена войну России против Украины, и что он положил конец восьми войнам в мире.

Знаете, как я их прекратил? Во многих случаях, в 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите, я введу пошлины для обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами",

– пояснил Трамп.

Он заметил, что с Путиным этот метод не работает. "Он не из тех, кто много покупает у нас. Думаю, он хочет прийти и торговать с нами, хочет заработать много денег для России, и я думаю, это прекрасно", – говорит политик.

Также на вопрос, с кем сложнее иметь дело – с главой Кремля Владимиром Путиным или с лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп ответил, что к ним обоим надо относиться очень серьезно.

Какие новые заявления сделал Трамп?