Геополітика Америка Трамп відповів, чому мита не можуть змусити Путіна закінчити війну
3 листопада, 07:11
3

Трамп відповів, чому мита не можуть змусити Путіна закінчити війну

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Трамп заявив, що він поклав край восьми війнам, погрожуючи введенням мит, але цей метод не працює з Путіним, оскільки Росія мало купує у США.
  • Він зазначив, що з Путіним і Сі Цзіньпіном треба мати серйозні переговори, але методи впливу на них різні.

Американський лідер Дональд Трамп під час інтерв'ю пояснив, як він припинив вісім воєн у світі. Втім, цей спосіб не працює з Росією.

Про це пише 24 Канал із посиланням на CBS News.

Що Трамп каже про переговори з Путіним?

За словами Президента США, він "успадкував" від Джо Байдена війну Росії проти України, і що він поклав край восьми війнам у світі.

Знаєте, як я їх припинив? У багатьох випадках, у 60% випадків, я говорив: "Якщо ви не припините, я введу мита для обидвох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами",
– пояснив Трамп.

Він зауважив, що з Путіним цей метод не працює. "Він не з тих, хто багато купує у нас. Думаю, він хоче прийти й торгувати з нами, хоче заробити багато грошей для Росії, і я думаю, це чудово", – каже політик.

Також на запитання, з ким складніше мати справу – з очільником Кремля Володимиром Путіним чи з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Трамп відповів, що до них обох треба ставитись дуже серйозно.

Які нові заяви зробив Трамп?

  • Нагадаємо, у неділю, 2 листопада, Трамп зробив нові заяви щодо України під час спілкування з журналістами на борту президентського літака.

  • Президент США ухилився від питання журналістів про те, що, на його думку, наразі відбувається з російськими активами та чи збирається він використовувати їх як інструмент переговорів.

  • Трамп підкреслив, що наразі від своєї позиції щодо надання Україні ракет Tomahawk не відступає. "Я можу змінити своє рішення, але на цей момент я цього не зроблю", – сказав він.

  • Трамп також вважає, що "останньої краплі", яка доведе, що Путін неготовий закінчити війну з Україною, не буде. Водночас він зауважив, що вести бойові дії для Росії – важко.