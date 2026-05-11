Трамп "серьезно рассматривает" возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США, –медиа

Американский президент имеет свои собственные взгляды на Венесуэлу. Дональд Трамп якобы не исключает возможности обновления состава США новым штатом может стать именно Венесуэла.

Об этом 11 мая заявил корреспондент FoxNews Джон Робертс в своей заметке в сети X.

Что известно о планах Трампа на Венесуэлу?

Журналист рассказал, что провел телефонный разговор с главой Белого дома. Именно по итогам него Робертсу стало понятно, какие намерения Дональд Трамп имеет в отношении Венесуэлы.

Он сказал, что серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США,

– говорится в заметке корреспондента.

Справка. В США в целом сейчас насчитывается 50 штатов. Это число закреплено с 1959 года, когда 50-м штатом стали Гавайи. Кроме 50 штатов, в состав государства входит федеральный округ Колумбия и несколько островных территорий.

На самом деле, подобные заявления относительно страны из уст американского президента звучат уже далеко не впервые. Буквально в апреле 2026 года Трамп якобы пошутил, что мог бы баллотироваться на пост президента Венесуэлы. Политик добавил, что, по его мнению, получил бы там значительную поддержку населения.

И все это при том, что после захвата лидера страны Николаса Мадуро 3 января 2026 года, уже 8 марта США официально признали действующую власть Венесуэлы. Кроме того, между государствами тогда подписали "историческое золотое соглашение".

Важно! Именно Венесуэла имеет крупнейшие в мире запасы нефти с более 303 миллиардами баррелей, что составляет 18% мирового объема.

Комментируя сотрудничество с Каракасом, Трамп заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес "хорошо справляется", поскольку активно взаимодействует с США. Он подчеркнул: если бы она не сотрудничала с Вашингтоном, его оценка была бы совсем другой.

Также американский лидер подчеркнул, что Родригес имеет хорошие отношения с госсекретарем Марко Рубио, а само сотрудничество между странами уже дает "огромные результаты". А вот сама Делси Родригес ранее заявляла, что Венесуэла устала от вмешательства США во внутренние дела государства, особенно в нефтяной сектор.

Не Венесуэлой единой: каким еще странам угрожал Трамп?

В феврале 2026 года Дональд Трамп во время вечера в Alfalfa Club в шутку заявил о "присоединении" Канады и Гренландии к США, чем вызвал неоднозначную реакцию среди присутствующих.

Отдельно Трамп высказывался и относительно Кубы. Он анонсировал серьезные изменения на острове в ближайшее время и заявил, что страна оказалась в тупике. По его словам, ключевую роль в политике США в отношении Кубы будет играть Марко Рубио.

Невозможно и не заметить то, что в случае с Ираном слова Трампа превратились в военные действия, которые продолжаются уже почти 3 месяца.

Кстати, основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в разговоре с 24 Каналом высказал предположение, что Куба будет следующей после Ирана.