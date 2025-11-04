Цель – устранение Мадуро: Трамп рассматривает варианты и риски ударов по Венесуэле, – NYT

Советники Президента США Дональда Трампа настаивают на различных сценариях, чтобы оправдать отстранение венесуэльского лидера Николаса Мадуро от власти: от атак на наркокартели до захвата нефтяных месторождений. Впрочем, американский политик пока не принял решение.

Как США оправдают военные действия в Венесуэле?

Администрация Трампа разработала несколько вариантов военных действий в Венесуэле. Говорится и о непосредственных ударах по воинским частям, которые охраняют президента Мадуро, а также о возможности захвата контроля над нефтяными объектами страны. Об этом журналистам рассказали американские чиновники

Президент США не хочет утверждать операции, которые могут поставить под угрозу жизни американских военных или обернуться унижением в случае провала. Однако некоторые высокопоставленные чиновники настаивают на решительном сценарии – свержении Мадуро.

Помощники Трампа ищут правовое обоснование для возможного удара по Мадуро, без необходимости в одобрении Конгресса или объявлении войны. Ожидается, что Минюст США будет аргументировать, будто Мадуро и его окружение являются центральными фигурами наркокартеля "Солнечных генералов", который признан наркотеррористической организацией. Это позволило бы признать Мадуро законной военной целью, несмотря на давний запрет США на убийства иностранных лидеров.

Какие возможны сценарии военной операции США в Венесуэле?

В регионе наблюдается активное наращивание американских сил. В частности, к середине ноября в Карибское море должен прибыть авианосец "Джеральд Р. Форд" – самый большой и самый новый в США, с 5 тысячами моряков и более 75 самолетами, включая истребители F/A-18.

Такое наращивание сил является частью психологического давления на Мадуро. Трамп даже публично заявлял о решении разрешить ЦРУ проводить тайные операции внутри Венесуэлы, что президенты обычно не разглашают.

Сценарии американской операции могут быть такими:

Воздушные удары

Первый вариант предусматривает удары по военным объектам Венесуэлы, которые могут быть связаны с наркоторговлей, чтобы разрушить военную поддержку Мадуро.

Спецоперация

Второй возможный подход – привлечь спецподразделения (Delta Force, SEAL Team 6) для захвата или ликвидации Мадуро. Администрация может обосновать это тем, что Мадуро – не президент, а лидер наркокартеля. За его арест или осуждение назначено вознаграждение 50 миллионов долларов.

Захват инфраструктуры

Третий вариант предполагает ввод сил для захвата аэропортов и нефтяных объектов Венесуэлы. Этот вариант самый рискованный, потому что угрожает жизнью американских военных и мирных жителей, особенно если действовать в столице Каракасе.

Из-за рисков Трамп отдает предпочтение атакам с моря и беспилотникам, чтобы минимизировать участие солдат.

