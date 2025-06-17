Трамп рассматривает возможность удара США по Ирану, – Axios

Президент США Дональд Трамп встретится со своей командой по национальной безопасности в Белом доме, чтобы принять решение относительно политики США в отношении войны между Израилем и Ираном.

Встреча состоится во вторник, 17 июня. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на трех американских чиновников, передает 24 Канал. Могут обсудить потенциальное привлечение США.

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Какое решение может принять Трамп

По словам американских чиновников, Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность вовлечения США в войну на Ближнем Востоке и осуществить атаку по ядерным объектам Ирана, особенно по его подземному заводу по обогащению урана в Фордо.

Напоминают, что Трамп досрочно вернулся с саммита G7, чтобы сосредоточиться на Иране, заявив журналистам, что он заинтересован не в "прекращении огня", а в "реальном прекращении" войны на Ближнем Востоке и ядерной программы Ирана.

Двое израильских чиновников сообщили Axios, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху и израильское оборонное руководство продолжают считать, что американский президент скорее всего присоединится к войне уже в ближайшие дни.

В издании отмечают, что до сих пор США только помогали Израилю защищаться от ракетных ударов со стороны Ирана, но отказывались участвовать в полноценных операциях. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс отверг критику относительно возможного вмешательства.

Президент продемонстрировал поразительную сдержанность, сосредотачивая внимание наших военных на защите наших войск и защите наших граждан/ Он может решить, что ему нужно принять дальнейшие меры для прекращения обогащения Ирана ураном,

– написал он в соцсети Х.

Сам Трамп изложил свои мысли в серии постов в своей соцсети Truth Social. В одном из них он заявил, что терпение США уже "иссякает". В то же время в следующем посте американский президент написал, что Иран должен "безусловно капитулировать".