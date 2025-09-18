Трамп разочарован Путиным, но верит, что удастся найти решение по войне в Украине
- Президент США выразил разочарование Путиным из-за неспособности быстро урегулировать войну в Украине.
- Трамп назвал отношения Путина и Зеленского "ужасными", президенты якобы "ненавидят друг друга".
Дональд Трамп надеялся, что самой легкой для урегулирования будет именно война России против Украины. Однако этого не произошло, поэтому американский президент якобы очень разочарован Владимиром Путиным.
Об этом он рассказал в интервью в четверг, 18 сентября. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Почему Трамп разочарован Путиным?
Лидер США рассказал, что урегулировал по меньшей мере семь войн, которые якобы "не подлежали решению" и были "безнадежными".
Я все это сделал. А самой легкой, по моему мнению, должна была быть война между Россией и Украиной, благодаря моим отношениям с президентом Путиным. Поэтому, я разочарован..
– сказал Трамп.
Он также прокомментировал отношения между Путиным и Зеленским, назвав их "ужасными".
Они действительно не любят друг друга... Они ненавидят друг друга, и мы увидим, что будет дальше. Я думаю, что мы найдем решение,
– считает американский президент.
Кроме того, он вспомнил инцидент с российскими беспилотниками, нарушивших воздушное пространство Польши. Однако Трамп отказался комментировать то, намеренно ли это сделал Кремль.
В конце концов, разочаровал политика и Европейский Союз, который продолжает покупать у России нефть. Именно падение цен на нее якобы может заставить страну-агрессора остановиться.
На что надеялся Трамп: что говорят эксперты?
- В комментарии 24 Каналу политолог Алексей Буряченко предположил, что Трамп уже понял, что не может завершить российско-украинскую войну, несмотря на многочисленные обещания.
- Одной из ошибок президента США, вероятно, было то, что он не придал войне в Украине должного значения и не углублялся в специфику конфликта.
- Американский лидер мог надеяться именно на бизнес-отношения с главой Кремля.