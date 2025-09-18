Трамп розчарований Путіним, але вірить, що вдасться знайти рішення щодо війни в Україні
- Президент США висловив розчарування Путіним через неспроможність швидко врегулювати війну в Україні.
- Трамп назвав стосунки Путіна й Зеленського "жахливими", президенти нібито "ненавидять один одного".
Дональд Трамп сподівався, що найлегшою для врегулювання буде саме війна Росії проти України. Однак цього не сталося, тож американський президент нібито дуже розчарований Володимиром Путіним.
Про це він розповів у інтерв'ю в четвер, 18 вересня. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.
Чому Трамп розчарований Путіним?
Лідер США розповів, що врегулював щонайменше сім воєн, які нібито "не підлягали вирішенню" та були "безнадійними".
Я все це зробив. А найлегшою, на мою думку, мала бути війна між Росією та Україною, завдяки моїм стосункам із президентом Путіним. Тож, я розчарований…
– сказав Трамп.
Він також прокоментував стосунки між Путіним і Зеленським, назвавши їх "жахливими".
Вони дійсно не люблять один одного… Вони ненавидять один одного, і ми побачимо, що буде далі. Я думаю, що ми знайдемо рішення,
– вважає американський президент.
Окрім того, він пригадав інцидент із російськими безпілотниками, що порушили повітряний простір Польщі. Однак Трамп відмовився коментувати те, чи навмисне це зробив Кремль.
Зрештою, розчарував політика і Європейський Союз, який продовжує купувати в Росії нафту. Саме падіння цін на неї буцімто може змусити країну-агресорку зупинитися.
На що сподівався Трамп: що кажуть експерти?
- У коментарі 24 Каналу політолог Олексій Буряченко припустив, що Трамп уже зрозумів, що не може завершити російсько-українську війну, попри численні обіцянки.
- Однією з помилок президента США, ймовірно, було те, що він не надав війні в Україні належного значення та не заглиблювався у специфіку конфлікту.
- Американський лідер міг сподіватися саме на бізнес-відносини з очільником Кремля.