Дональд Трамп сподівався, що найлегшою для врегулювання буде саме війна Росії проти України. Однак цього не сталося, тож американський президент нібито дуже розчарований Володимиром Путіним.

Про це він розповів у інтерв'ю в четвер, 18 вересня. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

Дивіться також Історичний візит Трампа в Британію завершився: усе про зустрічі президента США і головні заяви

Чому Трамп розчарований Путіним?

Лідер США розповів, що врегулював щонайменше сім воєн, які нібито "не підлягали вирішенню" та були "безнадійними".

Я все це зробив. А найлегшою, на мою думку, мала бути війна між Росією та Україною, завдяки моїм стосункам із президентом Путіним. Тож, я розчарований…

– сказав Трамп.

Він також прокоментував стосунки між Путіним і Зеленським, назвавши їх "жахливими".

Вони дійсно не люблять один одного… Вони ненавидять один одного, і ми побачимо, що буде далі. Я думаю, що ми знайдемо рішення,

– вважає американський президент.

Окрім того, він пригадав інцидент із російськими безпілотниками, що порушили повітряний простір Польщі. Однак Трамп відмовився коментувати те, чи навмисне це зробив Кремль.

Зрештою, розчарував політика і Європейський Союз, який продовжує купувати в Росії нафту. Саме падіння цін на неї буцімто може змусити країну-агресорку зупинитися.

На що сподівався Трамп: що кажуть експерти?