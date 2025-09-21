Соединенные Штаты увеличили добычу нефти и начали снижать ее цену, надеясь таким образом ускорить окончание войны России против Украины.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время American Cornerstone Institute Founder's Dinner.

Смотрите также Мощный удар по теневому флоту и банкам: ЕС утвердил 19-й пакет санкций

Что заявил Трамп о Путине?

Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты наращивают добычу нефти и делают все возможное, чтобы снизить ее стоимость.

Он призвал других также "снизить цену", чтобы это привело к завершению боевых действий в Украине.

Это автоматически остановит войну России против Украины. Снизьте цены еще немного, и это остановит войну. Я разочарован Путиным, но они проигрывают, погибает 5 тысяч человек еженедельно. От 5 до 7 тысяч человек погибают каждую неделю без причины,

– заявил Трамп.

Ранее Трамп призвал Европейский Союз отказаться от покупки российской нефти. По его мнению, это крайне необходимо, чтобы потенциальные санкции США против России были эффективными.

Смотрите также Ограничения в действии: ЕС объявил детали нового пакета санкций против России

Потери россиян в войне: последние новости