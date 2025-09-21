Сполучені Штати збільшили видобуток нафти і почали знижувати її ціну, сподіваючись таким чином пришвидшити закінчення війни Росії проти України.

Що заявив Трамп про Путіна?

Глава Білого дому наголосив, що Сполучені Штати нарощують видобуток нафти та роблять все можливе, щоб знизити її вартість.

Він закликав інших також "знизити ціну", аби це призвело до завершення бойових дій в Україні.

Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини,

– заявив Трамп.

Раніше Трамп закликав Європейський Союз відмовитися від купівлі російської нафти. На його думку, це вкрай необхідно, щоб потенційні санкції США проти Росії були ефективними.

