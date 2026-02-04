Трамп неумелый дипломат и готовит почву для новой войны, – The Telegraph

Накануне нового раунда переговоров в ОАЭ иностранные СМИ анализируют расклад сил. Британская газета назвала подход Трампа к дипломатии безрассудным.

Об этом сообщает The Telegraph.

Что не так с Трампом?

Журналисты откровенно написали, что американский президент сеет зерна новой войны в Украине. Речь о том, что Путин нападет снова, когда получит хорошо укрепленные города Славянск и Краматорск.

Нет ничего опаснее, чем мирный процесс, который завершает одну войну, только рискуя начать другую. Дональд Трамп, кажется, не осознает этой реальности, отправляя своего верного посланника Стива Уиткоффа посредником в достижении соглашения – любого соглашения – между Россией и Украиной,

– сказано в статье.

Уиткоффа критикуют как ненастоящего дипломата, который не осознает этой ловушки. Он фактически хочет отдать Путину то, чем тот не владеет – до сих пор свободными остатками Донбасса.

И требование Путина не просто несправедливое, а глубоко бесчеловечное. На этой территории проживает около 200 тысяч жителей, которых передадут врагу, который, если судить по опыту, убьет мужчин, изнасилует женщин и похитит детей,

– констатировали в медиа.

Предположительно, именно территориальные вопросы рассмотрят 4 – 5 февраля в Абу-Даби на переговорах.

Что Трамп, что Уиткофф "стремятся к славе посредничества в сделке независимо от ее последствий" и готовы потакать Путину.

The Telegraph подчеркнули: отдать Славянск и Краматорск России означает открыть Путину путь к завоеванию всей Украины в будущем. То есть фактически укрепить позиции России.

Трамп мог бы реально надавить на Путина, убеждено СМИ. Например, предоставить Украине ракеты "Томагавк" для уничтожения российских нефтеперерабатывающих заводов. Или же позволить Сенату принять законопроект, который "подавит экспорт нефти Кремлем путем введения американских тарифов в размере 500 процентов для любой страны, которая ее покупает".

Справка. Речь идет о законопроекте Линдси Грэма. Сам законодатель говорил, якобы Трамп дал зеленый свет документу, но его еще должны поддержать депутаты от обеих партий США. К слову, тот же Грэм 3 февраля в очередной раз предложил передать Украине "Томагавки".

Но Трамп считает себя беспристрастным посредником между агрессором и жертвой, не рассматривая никаких претензий по сути, а лишь поручая Уиткоффу разработать формулировки, с которыми стороны смогут представить, что пришли к согласию. На практике это возлагает все давление Америки не на Путина, чтобы тот отказался от своей опасной фиксации на Донбассе, а на Зеленского, чтобы тот принял определенную формулу, которая могла бы позволить Украине отказаться от этой территории, – акцентировали в The Telegraph.

Журналисты подытожили: во-первых, Трамп и Уиткофф считают Зеленского проблемой, которую нужно преодолеть, а Путина – "сравнительно умным кандидатом". Во-вторых, американские переговорщики не ищут выхода из тупика, а просто признают территориальные претензии Путина.

"Неумелая дипломатия Трампа может или продолжить сегодняшнюю войну, или достичь ложного мира, который посеет зерна следующей", – финализировало СМИ.

Чего могут достичь на переговорах 4 – 5 февраля?

Эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов в разговоре с 24 Каналом заявил, что Россия не имеет возможности захватить полностью Донбасс. По его мнению, Трамп не будет давить по этому вопросу на Украину, "обменивая" Донецкую область на гарантии безопасности.

Богданов уверен, что в ближайшее время невозможно ни прекращение войны, ни обмен территориями. Можно ожидать остановки боевых действий по линии разграничения. Возможно, стороны договорятся о прекращении огня.