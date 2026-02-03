Эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп не может прямо заставить Украину к сдаче своих территорий. Поэтому в переговорном процессе этот вопрос до сих пор остается противоречивым.

О чем стороны могут договориться на следующих переговорах?

Юрий Богданов считает, что Россия не имеет возможности захватить полностью Донбасс. Кроме этого, украинские военные и гражданские крайне негативно относятся к этому.

Также нет никакой причины думать, если мы отдадим россиянам Донбасс, то они вернут оккупированной территории на Днепровщине, Николаевщине или Харьковщине,

– сказал он.

Учитывая то, что ни одна из сторон не верит друг другу, то, по мнению аналитика, в ближайшее время невозможно ни прекращение войны, ни обмен территориями. Единственное, чего можно ожидать – остановка боевых действий по линии разграничения.

Сейчас стороны могут договориться о 3 – 5 ключевых вопросах. Это – прекращение огня, гарантии безопасности, деньги на восстановление и может еще пару пунктов найдется. Все остальное – это "вбросы", чтобы затянуть мирный процесс,

– высказался Юрий Богданов.

Он также добавил, если в ближайшее время между Украиной и Россией состоятся переговоры, то большим успехом будет достижение гуманитарной компоненты, говорится об обмене пленными.

Как идет процесс мирных переговоров?