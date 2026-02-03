Эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп не может прямо заставить Украину к сдаче своих территорий. Поэтому в переговорном процессе этот вопрос до сих пор остается противоречивым.
О чем стороны могут договориться на следующих переговорах?
Юрий Богданов считает, что Россия не имеет возможности захватить полностью Донбасс. Кроме этого, украинские военные и гражданские крайне негативно относятся к этому.
Также нет никакой причины думать, если мы отдадим россиянам Донбасс, то они вернут оккупированной территории на Днепровщине, Николаевщине или Харьковщине,
– сказал он.
Учитывая то, что ни одна из сторон не верит друг другу, то, по мнению аналитика, в ближайшее время невозможно ни прекращение войны, ни обмен территориями. Единственное, чего можно ожидать – остановка боевых действий по линии разграничения.
Сейчас стороны могут договориться о 3 – 5 ключевых вопросах. Это – прекращение огня, гарантии безопасности, деньги на восстановление и может еще пару пунктов найдется. Все остальное – это "вбросы", чтобы затянуть мирный процесс,
– высказался Юрий Богданов.
Он также добавил, если в ближайшее время между Украиной и Россией состоятся переговоры, то большим успехом будет достижение гуманитарной компоненты, говорится об обмене пленными.
Как идет процесс мирных переговоров?
Дональд Трамп считает, что в ближайшее время в вопросе мирных переговоров между Украиной и Россией можно ожидать хороших новостей. Он отметил, что Вашингтон имеет хорошие связи как с Киевом, так и с Москвой, поэтому это может положительно повлиять на попытки завершить войну.
Следующая трехсторонняя встреча в рамках переговорного процесса запланирована в Абу-Даби на 4, 5 февраля 2026 года. Важно, что состав российской делегации останется неизменным.
Владимир Зеленский подчеркнул, что массированная атака России 3 февраля свидетельствует о не желании достичь прогресса в мирном процессе. Как следствие работа украинской переговорной команды будет скорректирована во время следующей встречи с представителями Кремля.