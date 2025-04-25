Трамп не считает Россию препятствием для прекращения огня

Президент США Дональд Трамп не считает Россию препятствием к миру и окончанию войны. Более того, американский лидер убежден, что Москва готова пойти на мирное соглашение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

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Трамп высказался относительно России

Журналисты во время общения в Овальном кабинете поинтересовались у президента США Дональда Трампа, считает ли он Россию препятствием для достижения 30-дневного прекращения огня. В ответ на это американский лидер заявил, что так не считает. Более того, по его мнению, Москва, как и Киев "очень стремится заключить соглашение".

Я так не думаю. Я думаю, что они оба (Украина и Россия – 24 Канал) хотят мира прямо сейчас. Они готовы что-то сделать. Посмотрим, что будет. Сложно, очень сложно. Но я думаю, что они оба очень стремятся заключить соглашение,

– заявил Трамп.

Кроме того, Трамп убежден, что российский диктатор Владимир Путин прислушается к нему и прекратит атаки по территории Украины.

В то же время ранее Трамп заявил, что его "не устраивают российские удары по Киеву". Он также написал в своей сети гневное сообщение, в котором призвал "Владимира остановиться", ведь "каждую неделю погибает 5000 солдат".