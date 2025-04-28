Трамп заявил, что Путин должен прекратить стрелять и сесть за стол переговоров

Дональд Трамп снова выразил свое разочарование из-за российского ракетного удара по Киеву. Он заявил, что Владимир Путин должен продемонстрировать приверженность к прекращению войны.

Соответствующее заявление американский президент сделал во время общения с журналистами перед посадкой на борт Air Force One, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Путин использовал против Трампа классический прием, которым пользовался в частности в переговорах по Сирии

Трамп разочарован Путиным

Дональд Трамп выразил свое разочарование относительно Владимира Путина из-за ракетного удара по Киеву. Он добавил, что не может уверенно сказать, серьезно ли российский президент настроен на прекращение войны.

По его словам, Путин должен продемонстрировать эту готовность.

Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. Я считаю, что у нас есть условия для заключения соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к жизни,

– сказал Трамп журналистам.

Напомним, американский президент также высказался о встрече с Зеленским, которую назвал успешной. Однако допустил, что украинский лидер якобы готов отказаться от возвращения Крыма. Хотя Зеленский неоднократно заявлял, что Украина юридически не признает оккупацию ни одной из своих территорий, в частности Крыма.