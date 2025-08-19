Трамп объяснил, почему не позвонил Путину перед европейскими лидерами
- Трамп объяснил, что не звонил Путину перед европейскими лидерами и Зеленским, чтобы не проявлять неуважение к российскому президенту.
- Он отметил, что Путин давно не имел контактов ни с Белым домом, ни с европейскими политиками.
18 августа в Белом доме Дональд Трамп сначала провел встречу с Владимиром Зеленским, а затем к ним присоединились лидеры Европы. Известно, что президент США оставлял своих гостей в одиночестве, чтобы позвонить Путину.
Президент США рассказал главе Кремля то, о чем говорил с Зеленским и европейцами. Затем Дональд Трамп вернулся к союзникам с фидбеком от Путина, передает 24 Канал.
Почему Трамп не звонил Путину перед лидерами Европы и Зеленским?
В интервью для Fox News американский политик объяснил, почему он звонил диктатору наедине, а не перед гостями из Украины и Европы. По мнению Трампа, это было бы проявлением неуважения к Путину. Он напомнил, что глава Кремля имеет далеко не самые теплые отношения с Владимиром Зеленским и европейскими политиками.
"Он (Путин – 24 Канал) годами не разговаривал ни с кем из Белого дома – и очень давно не общался ни с кем из Европы", – сказал Трамп.
- Напомним, что по данным СМИ, а также, по словам Зеленского, Владимир Путин якобы согласился на встречу с президентом Украины. Диктатор хочет, чтобы она была двусторонней. После нее уже можно было бы организовать саммит и с участием Трампа.
- Владимир Зеленский согласился встретиться с Путиным без каких-либо условий.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что встреча лидеров Украины и России должна состояться в течение следующих двух недель. В то же время он ссомневается, что у Путина хватит смелости что у Путина хватит смелости на встречу с Зеленским.
- В Москве тем временем не подтверждали готовность Путина к переговорам с президентом Украины. Там лишь заявили, что, мол, в разговоре с Трампом глава Кремля пообещал "изучить возможность поднятия уровня представительства с российской и украинской сторон".