18 серпня у Білому домі Дональд Трамп спочатку провів зустріч із Володимиром Зеленським, а потім до них приєдналися лідери Європи. Відомо, що президент США залишав своїх гостей на самоті, аби зателефонувати Путіну.

Президент США розповів очільнику Кремля те, про що говорив із Зеленським та європейцями. Потім Дональд Трамп повернувся до союзників із фідбеком від Путіна, передає 24 Канал.

Чому Трамп не телефонував Путіну перед лідерами Європи і Зеленським?

В інтерв'ю для Fox News американський політик пояснив, чому він телефонував диктатору наодинці, а не перед гостями з України та Європи. На думку Трампа, це було б виявом неповаги до Путіна. Він нагадав, що очільник Кремля має далеко не найтепліші стосунки із Володимиром Зеленським та європейськими політиками.

"Він (Путін – 24 Канал) роками не розмовляв ні з ким із Білого дому – і дуже давно не спілкувався ні з ким із Європи", – сказав Трамп.