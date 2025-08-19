Президент США розповів очільнику Кремля те, про що говорив із Зеленським та європейцями. Потім Дональд Трамп повернувся до союзників із фідбеком від Путіна, передає 24 Канал.
Чому Трамп не телефонував Путіну перед лідерами Європи і Зеленським?
В інтерв'ю для Fox News американський політик пояснив, чому він телефонував диктатору наодинці, а не перед гостями з України та Європи. На думку Трампа, це було б виявом неповаги до Путіна. Він нагадав, що очільник Кремля має далеко не найтепліші стосунки із Володимиром Зеленським та європейськими політиками.
"Він (Путін – 24 Канал) роками не розмовляв ні з ким із Білого дому – і дуже давно не спілкувався ні з ким із Європи", – сказав Трамп.
- Нагадаємо, що за даними ЗМІ, а також, за словами Зеленського, Володимир Путін нібито погодився на зустріч із президентом України. Диктатор хоче, аби вона була двосторонньою. Після неї вже можна було б організувати саміт і за участі Трампа.
- Володимир Зеленський погодився зустрітися із Путіним без будь-яких умов.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що зустріч лідерів України та Росії має відбутися упродовж наступних двох тижнів. Водночас він сумнівається, що у Путіна вистачить сміливості на зустріч із Зеленським.
- У Москві тим часом не підтверджували готовність Путіна до переговорів із президентом України. Там лише заявили, що, мовляв, у розмові із Трампом очільник Кремля пообіцяв "вивчити можливість підняття рівня представництва з російської та української сторін".