Президент США рассказал главе Кремля то, о чем говорил с Зеленским и европейцами. Затем Дональд Трамп вернулся к союзникам с фидбеком от Путина, передает 24 Канал.

Почему Трамп не звонил Путину перед лидерами Европы и Зеленским?

В интервью для Fox News американский политик объяснил, почему он звонил диктатору наедине, а не перед гостями из Украины и Европы. По мнению Трампа, это было бы проявлением неуважения к Путину. Он напомнил, что глава Кремля имеет далеко не самые теплые отношения с Владимиром Зеленским и европейскими политиками.

"Он (Путин – 24 Канал) годами не разговаривал ни с кем из Белого дома – и очень давно не общался ни с кем из Европы", – сказал Трамп.