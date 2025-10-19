С началом второго президентского срока Дональд Трамп неоднократно пытался уговорить Владимира Путина прекратить огонь, то засыпая его обещаниями выгодных экономических сделок, то прибегая к угрозам. Каждый раз российский диктатор оставался непреклонным – и президент США делал одно и то же – отступал и давал главе Кремля еще шанс – те самые "две недели".

15 августа состоялся исторический саммит на Аляске. Американский лидер чуть ли не "танцевал" вокруг своего российского коллеги, однако взамен ничего не получил. Через два месяца после провальной встречи в Анкоридже Трамп пригрозил передать Украине "Томагавки", если Путин не прекратит свою агрессию. Казалось, что президент США определился с позицией по Кремлю, который понимает только такой язык, передает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

Как нерешительность Трампа добавляет Путину уверенности продолжать войну?

Но эта демонстрация решимости не пережила длительный телефонный разговор с диктатором 16 октября, во время которого последний явно вернул себе преимущество.

Путин, в частности, пообещал новую встречу – на этот раз в Венгрии, где он может рассчитывать на поддержку премьер-министра Виктора Орбана.

На следующий день, принимая украинского президента в Белом доме, Трамп отказался от идеи поставки крылатых ракет, сославшись на недостаток американских запасов и желание избежать "эскалации".

А когда Трамп написал в своей соцсети, что "время прекратить убийства и заключить сделку", предложив остановить боевые действия вдоль нынешней линии фронта, он снова поставил себя между двумя сторонами – приравняв агрессора и жертву.

Последствия этой позиции известны уже более восьми месяцев: паралич, который Россия постоянно использует в свою пользу.

Принятый в Белом доме в менее напряженной атмосфере, чем во время визита в феврале, Владимир Зеленский напомнил очевидную истину: "Мы хотим мира. Путин не хочет. Поэтому на него надо давить".

Трамп и дальше отказывается оказывать такое давление. Его отступление от поставок ракет Tomahawk – лишь один из примеров. Ведь эти ракеты – именно то вооружение, которого не хватает украинской армии. Даже без их возможного использования для ударов по России, их поставки стали бы четким сигналом о готовности США поддержать Киев.

Следует вспомнить и санкционные угрозы, которые не были реализованы, – меры, которыми Трамп неоднократно угрожал после возвращения в Белый дом, но ни разу не воплотил в жизнь.

Что известно о разговоре Путина и Трампа 16 октября?