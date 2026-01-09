Трамп анонсировал удары и наземные действия в Мексике в ближайшее время

Незадолго после атаки на Венесуэлу Дональд Трамп 8 января анонсировал удары по Мексике. Он заявил, что США "собираются сейчас начать наземные действия" в своей борьбе с наркокартелями.

Что сказал Трамп о Мексике?

Трамп заявил, что картели "фактически управляют" Мексикой.

Очень грустно наблюдать, что произошло с этой страной, но картели там хозяйничают и ежегодно убивают в нашей стране 250 – 300 тысяч человек. Это ужасно,

– сказал он.

Американский президент добавил, что уже якобы удалось перекрыть 97% наркотиков, поступающих морским путем, и теперь время действовать на суше.

Заявление Трампа о "наземных действиях" в Мексике сигнализирует о возможной эскалации морской кампании администрации по борьбе с наркотиками.

Ее результат будет иметь серьезную опасность для суверенитета Мексики. Эксперты предупреждают, что это повлечет непредсказуемые последствия, в частности миграцию.

О сухопутных действиях Трамп заявлял еще в ноябре после ударов по якобы лодках с наркотиками.

А в августе он подписал директиву, которая приказывает американским военным атаковать наркокартели и другие группы, признанные иностранными террористическими организациями.

Как Трамп "боролся" с Венесуэлой?