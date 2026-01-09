Трамп анонсировал удары и наземные действия в Мексике в ближайшее время
- Дональд Трамп анонсировал удары по Мексике в рамках борьбы с наркокартелями, которые, по его словам, "фактически управляют" страной.
- Заявление о "наземных действиях" может угрожать суверенитету Мексики и вызвать миграционные последствия, предупреждают эксперты.
Незадолго после атаки на Венесуэлу Дональд Трамп 8 января анонсировал удары по Мексике. Он заявил, что США "собираются сейчас начать наземные действия" в своей борьбе с наркокартелями.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа Fox News.
Что сказал Трамп о Мексике?
Трамп заявил, что картели "фактически управляют" Мексикой.
Очень грустно наблюдать, что произошло с этой страной, но картели там хозяйничают и ежегодно убивают в нашей стране 250 – 300 тысяч человек. Это ужасно,
– сказал он.
Американский президент добавил, что уже якобы удалось перекрыть 97% наркотиков, поступающих морским путем, и теперь время действовать на суше.
Заявление Трампа о "наземных действиях" в Мексике сигнализирует о возможной эскалации морской кампании администрации по борьбе с наркотиками.
Ее результат будет иметь серьезную опасность для суверенитета Мексики. Эксперты предупреждают, что это повлечет непредсказуемые последствия, в частности миграцию.
О сухопутных действиях Трамп заявлял еще в ноябре после ударов по якобы лодках с наркотиками.
А в августе он подписал директиву, которая приказывает американским военным атаковать наркокартели и другие группы, признанные иностранными террористическими организациями.
Как Трамп "боролся" с Венесуэлой?
Несколько дней назад, 3 января, в Венесуэле из-за атаки США прозвучало по меньшей мере 7 взрывов.
Впоследствии Трамп сообщил о проведении "успешной операции" в Венесуэле, в результате которой американские военные задержали президента Николаса Мадуро и его жену.
Обоим в США уже выдвинули обвинения в заговоре против США, наркотерроризме и владении оружием.