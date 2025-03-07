Трамп выразил сомнение, что союзники США пришли бы им на помощь: Макрон ответил ему

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на заявление президента США Дональда Трампа о нежелании защищать европейских союзников в НАТО, если те не будут платить должным образом. Трамп также сомневался в готовности Европы помогать США в случае необходимости.

Макрон привел примеры исторического сотрудничества Европы и США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Что ответил Макрон Трампу

Общаясь с журналистами возле Белого дома, Трамп снова подчеркнул, что не видит смысла оборонять Европу, если "если они не будут платить".

Если бы США имели проблему и позвали Францию или другие страны, которые я не буду называть, и сказали, что у нас проблема, думаете, они бы пришли на помощь так, как должны? Я в этом не уверен,

– заявил Трамп.

В ответ на это Макрон, выступая после саммита лидеров ЕС по безопасности в Брюсселе, подчеркнул, что Франция остается "лояльным и преданным союзником" союзником.

Он отметил историческую дружбу между Парижем и Вашингтоном и ожидает взаимного уважения со стороны США.

Мы всегда стояли друг за друга. Европейцы были с вами в Афганистане,

– напомнил Макрон.

Также он вспомнил вклад маркиза Лафайета в обретение независимости США и ключевую роль Америки в освобождении Европы от нацистской оккупации.