Трамп требует возобновить работы над бальным залом Белого дома из-за якобы угрозы его безопасности

Администрация президента США подала экстренную апелляцию на решение суда о приостановлении строительных работ в бальном зале Белого дома. В ходатайстве утверждается, что остановка проекта угрожает безопасности президента, его семьи и персонала.

В то же время администрация отметила полномочия президента по реконструкции резиденции. Об этом пишет Reuters.

Почему Трамп настаивает на продолжении работ в бальном зале Белого дома?

Администрация президента США Дональда Трампа подала экстренную апелляцию на решение судьи о приостановлении строительных работ в бальном зале Белого дома.

В ходатайстве об экстренной отмене решения суда администрация утверждает, что приказ судьи оставил резиденцию "открытой и обнаженной", создавая потенциальную угрозу для безопасности президента, его семьи и персонала.

Судья Ричард Леон приостановил строительные работы, ссылаясь на претензии Национального фонда охраны исторического наследия, который заявляет, что Трамп превысил полномочия при сносе исторического Восточного крыла.

Служба национальных парков в своем ходатайстве подчеркнула, что федеральный окружной суд "не имеет конституционных полномочий рассматривать этот иск, который основывается на субъективных архитектурных ощущениях одного пешехода". Администрация настаивает, что президент имеет полные полномочия по реконструкции Белого дома, а любые претензии Национального фонда являются "юридически безосновательными".

Суд разрешил временную приостановку на 14 дней, чтобы дать администрации время на подачу апелляции. Если апелляционный суд удовлетворит ходатайство Трампа, строительство бального зала будет восстановлено и продолжится в штатном режиме.

Строительство бального зала является ключевым элементом более широкой программы Трампа по преобразованию достопримечательностей Вашингтона, включая Центр Кеннеди и площадь, где планируется установка 76-метровой арки. Проект оценивается в 400 миллионов долларов, и он уже вызвал резонанс среди исторических и культурных организаций США.

Бальный зал Белого дома: что о нем известно?