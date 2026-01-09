Почему реконструкция может коснуться западного крыла?

Недавно обнародованные планы предусматривают возможные изменения в западном крыле Белого дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Архитекторы рассматривают варианты одноэтажного или двухэтажного расширения колоннады, чтобы достичь архитектурной симметрии между новым бальным залом у Восточного крыла и другими зданиями комплекса.

Такие работы могут временно повлиять на работу пресс-служб и административных подразделений, которые традиционно размещены в Западном крыле.

К слову, в администрации отмечают, что реконструкция имеет не только эстетическую цель. По их словам, часть помещений требует обновления из-за изношенных инженерных сетей и устаревшей инфраструктуры, пишет The Hill.

Какие параметры нового бального зала уже известны?

Согласно обнародованным архитектурным планам, новый бальный зал будет иметь площадь более 2 тысяч квадратных метров. Пространство рассчитано на 1000 гостей и должно стать постоянным местом для официальных событий, государственных церемоний и крупных мероприятий, которые ранее проводили во временных палатках на территории Белого дома.

Строительство бального зала Трампа / Фото Bloomberg

Важно! Проект предусматривает высоту потолков до 11-12 метров, что делает новое сооружение соизмеримым с основной резиденцией президента США. Общая площадь комплекса вместе со вспомогательными помещениями может достигать более 8 тысяч квадратных метров.

В здании планируют обустроить профессиональную кухню для обслуживания мероприятий, служебные помещения и отдельные офисы для первой леди. Ориентировочная стоимость проекта, по разным оценкам, составляет от 300 до 400 миллионов долларов.

Почему вокруг строительства возникли судебные споры?

Проект реконструкции уже стал предметом судебных исков со стороны общественных организаций, которые занимаются защитой исторического наследия. Они утверждают, что часть работ начали без завершения всех обязательных согласований и публичных консультаций.

Юристы администрации настаивают, что работы соответствуют действующим нормам, а все необходимые разрешения находятся в процессе оформления. Суд пока не принял решение об остановке строительства, однако рассмотрение дела продолжается.

Что было известно ранее?

В администрации президента США заявили, что строительство нового бального зала в Белом доме является вопросом национальной безопасности и не может быть остановлено из-за судебных исков.

Также Дональд Трамп заявил, что финансирование строительства будет осуществляться за счет частных пожертвований, без использования средств налогоплательщиков. Имена доноров пока не раскрываются, что вызывает критику со стороны оппозиции и части экспертов.

Согласно предварительным планам, завершение строительства нового бального зала запланировано до завершения президентского срока Трампа, однако окончательные сроки будут зависеть от решений регуляторных органов и результатов судебных процессов.