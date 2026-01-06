Почему дело дошло до суда?
Мужчина, которому исполнилось 50 лет, учится в вузах Германии уже более четверти века, но так и не получил высшего образования, пишет 24 Канал со ссылкой на SWR.
За 26 лет обучения мужчина менял несколько специальностей и учебных заведений. В 2024 году он обратился в местные органы власти с просьбой предоставить жилищную помощь, мотивируя это низкими доходами и статусом студента.
Органы социального обеспечения отказали в выплатах. После этого мужчина решил обжаловать решение в административном суде, настаивая на том, что формально соответствует условиям получения помощи, поскольку не имеет достаточных средств для оплаты жилья.
На чем настаивал 50-летний студент?
В своем первом заявлении на получение жилищной помощи в 2019 году он заявил, что близок к окончанию обучения. То же самое он утверждал и в своем последнем заявлении. Однако судьи постановили, что этого не следует ожидать.
Интересно! Он объясняет, что не мог завершить обучение из-за изменений в университетской системе, пандемии и проблем со здоровьем. По его словам, текущая программа по киноведению недостаточно финансируется. Также 50-летний студент утверждал, что судьи должны признать его настойчивость к обучению и предоставить жилье.
Как суд оценил статус студента?
Административный суд в Майнце сосредоточился не только на финансовом положении заявителя, но и на характере его обучения, отмечают на сайте суда.
Судьи обратили внимание на продолжительность образовательного процесса и отсутствие реальных результатов в виде завершенного обучения. Также было учтено, что текущий курс, на котором находится человек, значительно превышает стандартную продолжительность обучения.
В решении суда указано, что жилищная помощь предназначена для лиц, которые находятся в трудном положении, но одновременно пытаются улучшить свою ситуацию.
Важно! Если заявитель является трудоспособным и не демонстрирует усилий для выхода на самообеспечение, государство может отказать в поддержке.
Суд пришел к выводу, что многолетнее обучение без результата и без четкой перспективы трудоустройства может расцениваться как форма злоупотребления социальными инструментами. При таких обстоятельствах обращение за жилищной помощью не соответствует цели этой выплаты.
Какие проблемы возникают со студентами в Украине?
В Украине учебные заведения начали проверки студентов из-за наплыва мужчин призывного возраста. Те, кто пропускает занятия, рискуют потерять статус студента.
Интересно то, что в 2022 году на предвысшее образование поступило 576 мужчин призывного возраста, в 2023 году – 5 953, а в 2024 году – рекордные 55 581. В 2025 году показатель несколько снизился.