Почему дело дошло до суда?

Мужчина, которому исполнилось 50 лет, учится в вузах Германии уже более четверти века, но так и не получил высшего образования, пишет 24 Канал со ссылкой на SWR.

За 26 лет обучения мужчина менял несколько специальностей и учебных заведений. В 2024 году он обратился в местные органы власти с просьбой предоставить жилищную помощь, мотивируя это низкими доходами и статусом студента.

Органы социального обеспечения отказали в выплатах. После этого мужчина решил обжаловать решение в административном суде, настаивая на том, что формально соответствует условиям получения помощи, поскольку не имеет достаточных средств для оплаты жилья.

На чем настаивал 50-летний студент?

В своем первом заявлении на получение жилищной помощи в 2019 году он заявил, что близок к окончанию обучения. То же самое он утверждал и в своем последнем заявлении. Однако судьи постановили, что этого не следует ожидать.

Интересно! Он объясняет, что не мог завершить обучение из-за изменений в университетской системе, пандемии и проблем со здоровьем. По его словам, текущая программа по киноведению недостаточно финансируется. Также 50-летний студент утверждал, что судьи должны признать его настойчивость к обучению и предоставить жилье.

Как суд оценил статус студента?

Административный суд в Майнце сосредоточился не только на финансовом положении заявителя, но и на характере его обучения, отмечают на сайте суда.

Судьи обратили внимание на продолжительность образовательного процесса и отсутствие реальных результатов в виде завершенного обучения. Также было учтено, что текущий курс, на котором находится человек, значительно превышает стандартную продолжительность обучения.

В решении суда указано, что жилищная помощь предназначена для лиц, которые находятся в трудном положении, но одновременно пытаются улучшить свою ситуацию.

Важно! Если заявитель является трудоспособным и не демонстрирует усилий для выхода на самообеспечение, государство может отказать в поддержке.

Суд пришел к выводу, что многолетнее обучение без результата и без четкой перспективы трудоустройства может расцениваться как форма злоупотребления социальными инструментами. При таких обстоятельствах обращение за жилищной помощью не соответствует цели этой выплаты.

Какие проблемы возникают со студентами в Украине?