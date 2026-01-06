Чому справа дійшла до суду?

Чоловік, якому виповнилося 50 років, навчається у вишах Німеччини вже понад чверть століття, але так і не здобув вищої освіти, пише 24 Канал з посиланням на SWR.

За 26 років навчання чоловік змінював кілька спеціальностей та навчальних закладів. У 2024 році він звернувся до місцевих органів влади з проханням надати житлову допомогу, мотивуючи це низькими доходами та статусом студента.

Органи соціального забезпечення відмовили у виплатах. Після цього чоловік вирішив оскаржити рішення в адміністративному суді, наполягаючи на тому, що формально відповідає умовам отримання допомоги, оскільки не має достатніх коштів для оплати житла.

На чому наполягав 50-річний студент?

У своїй першій заяві на отримання житлової допомоги у 2019 році він заявив, що близький до закінчення навчання. Те саме він стверджував і у своїй останній заяві. Однак судді постановили, що цього не слід очікувати.

Цікаво! Він пояснює, що не міг завершити навчання через зміни в університетській системі, пандемію та проблеми зі здоров'ям. За його словами, поточна програма з кінознавства недостатньо фінансується. Також 50-річний студент стверджував, що судді мають визнати його наполегливість до навчання та надати житло.

Як суд оцінив статус студента?

Адміністративний суд у Майнці зосередився не лише на фінансовому становищі заявника, а й на характері його навчання, зазначають на сайті суду.

Судді звернули увагу на тривалість освітнього процесу та відсутність реальних результатів у вигляді завершеного навчання. Також було враховано, що поточний курс, на якому перебуває чоловік, значно перевищує стандартну тривалість навчання.

У рішенні суду зазначено, що житлова допомога призначена для осіб, які перебувають у скрутному становищі, але водночас намагаються покращити свою ситуацію.

Важливо! Якщо заявник є працездатним і не демонструє зусиль для виходу на самозабезпечення, держава може відмовити у підтримці.

Суд дійшов висновку, що багаторічне навчання без результату та без чіткої перспективи працевлаштування може розцінюватися як форма зловживання соціальними інструментами. За таких обставин звернення по житлову допомогу не відповідає меті цієї виплати.

