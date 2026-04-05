Водночас адміністрація наголосила на повноваженнях президента щодо реконструкції резиденції. Про це пише Reuters.

Дивіться також Що може спонукати Трампа заборонити поставки зброї до України і до чого це призведе

Чому Трамп наполягає на продовженні робіт у бальній залі Білого дому?

Адміністрація президента США Дональда Трампа подала екстрену апеляцію на рішення судді про призупинення будівельних робіт у бальній залі Білого дому.

У клопотанні про екстрене скасування рішення суду адміністрація стверджує, що наказ судді залишив резиденцію "відкритою та оголеною", створюючи потенційну загрозу для безпеки президента, його родини та персоналу.

Суддя Річард Леон призупинив будівельні роботи, посилаючись на претензії Національного фонду охорони історичної спадщини, який заявляє, що Трамп перевищив повноваження при знесенні історичного Східного крила.

Служба національних парків у своєму клопотанні підкреслила, що федеральний окружний суд "не має конституційних повноважень розглядати цей позов, який ґрунтується на суб'єктивних архітектурних відчуттях одного пішохода". Адміністрація наполягає, що президент має повні повноваження щодо реконструкції Білого дому, а будь-які претензії Національного фонду є "юридично безпідставними".

Суд дозволив тимчасову призупинку на 14 днів, аби дати адміністрації час на подачу апеляції. Якщо апеляційний суд задовольнить клопотання Трампа, будівництво бальної зали буде відновлено і продовжиться у штатному режимі.

Будівництво бальної зали є ключовим елементом ширшої програми Трампа щодо перетворення визначних пам’яток Вашингтона, включно із Центром Кеннеді та площею, де планується встановлення 76-метрової арки. Проєкт оцінюють у 400 мільйонів доларів, і він уже викликав резонанс серед історичних та культурних організацій США.

