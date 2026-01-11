Рубио был бы здесь отличным президентом: Трамп открыто угрожает одной из стран

Президент США Дональд Трамп после операции американских сил в Венесуэле усилил свои угрозы в отношении других государств. На этот раз под его вниманием оказалась Куба.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в Truth Social. Страна уже ответила американской стороне на подобные угрозы.

Что заявил Трамп о Кубе?

Президент Дональд Трамп призвал Кубу заключить соглашение с США, "пока не поздно", заявив, что страна больше не сможет получать нефть или деньги из Венесуэлы, которая ее была ключевым союзником на протяжении десятилетий.

Зато Куба предоставляла "услуги безопасности" двум последним венесуэльским диктаторам, но не теперь! Большинство этих кубинцев погибли в результате нападения США на прошлой неделе, и Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей,

– написал он.

По его словам, теперь у Венесуэлы есть Соединенные Штаты с "самой мощной армией мира, чтобы ее защищать".



Дональд Трамп раскритиковал Кубу / Скриншот 24 Канала

Также американский лидер написал в отдельной публикации, что идея назначить действующего государственного секретаря США Марко Рубио президентом Кубы "звучит хорошо".



Публикация Дональда Трампа относительно Рубио / Скриншот 24 Канала

Он также распространил сгенерированное ИИ изображение, на котором он курит кубинскую сигару.



Публикация Дональда Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала

Как Куба отреагировала на угрозы Трампа?

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, реагируя на угрозы Дональда Трампа, заявил, что США, которые "превращают человеческие жизни в бизнес", не имеют "никакого морального права поучать Кубу в чем-то".

"Те, кто сегодня истерически выступает против нашей нации, делают это, охвачены яростью из-за суверенного решения этого народа выбрать собственную политическую модель", – написал он в своей публикации в соцсети Х.

Он отметил, что Куба это свободное, независимое и суверенное государство, которые никто не может указывать, что делать. Президент страны обвинил США в том, что его страна уже 66 лет страдает из-за них, и что Куба не упадет.

Куба не нападает – на нее нападают США уже 66 лет; Куба не угрожает – она готовится, готова защищать Родину до последней капли крови,

– добавил он.

Что этому предшествовало?