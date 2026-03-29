Право голоса за определенную плату: Трамп рассматривает возможность реорганизации НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность блокирования некоторых членов НАТО, из-за невыполнения его "финансовых требований". Он отметил, что страны Альянса должны выделять 5% ВВП на оборонные расходы.

Лидер США рассматривает модель "оплаты за участие", которая может заблокировать союзников от принятия решений. Об этом сообщили в The Telegraph.

Смотрите также "Он мошенник и лжец": в США прокатилась волна масштабных протестов против Трампа

Как Трамп планирует наказать страны НАТО?

Трамп рассмотрел такую идею после того, как Европа отказалась предоставить военные корабли для разблокирования Ормузского пролива. Он также планирует вывод американских войск из Германии.

Разочарование, которое мы испытывали в связи с европейцами, было вполне реальным. Ни одной стране, которая не платит 5 процентов, не должно быть разрешено голосовать относительно будущих расходов в НАТО,

– отметили в администрации.

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что лидеры должны представить планы достижения расходов в 5% ВВП на оборону на саммите в Анкаре в этом году.



Сколько процентов ВВП выделяют страны НАТО на оборону / Схема The Telegraph

В издании отметили, что Трамп также угрожал полностью вывести США из Альянса из-за "разочарования Европой" и отсутствия поддержки Великобритании в конфликте на Ближнем Востоке.

Что известно об ухудшении отношений между США и Великобританией?

Отношения Трампа с премьером Великобритании Киром Стармером ухудшились после того, как он заблокировал использование США военной базы Диего-Гарсия на островах Чагос.

Американский народ шокирован тем, насколько британское правительство было ненадежным. Министерство обороны США разочаровано тем, что оно не может должным образом сотрудничать со страной, которая должна быть нашим крупнейшим союзником,

– сообщил источник из Белого дома.

На фоне беспокойства относительно будущего НАТО, Пентагон сообщил Конгрессу, что хочет перенаправить около 750 миллионов долларов из программы поддержки вооружения для Киева на пополнение собственных запасов. Впоследствии президент США заявил, что "очень разочарован" Альянсом.

Что еще известно о заявлениях Трампа по НАТО?