В Белом доме объяснили, просил ли Трамп Зеленского "ударить по Москве"

После телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 4 июля СМИ заявили, что президент США спросил украинского лидера, может ли Киев нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу. В Белом доме рассказали, что имел в виду Трамп.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт для Newsweek.

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В Белом доме прокомментировали ситуацию

Информацию о том, что Трамп призвал Зеленского заставить Россию "почувствовать боль", распространили в Financial Times со ссылкой на источники. Пресс-секретарь Белого дома раскритиковала издание, обвинив его в "вырывании слов из контекста, чтобы получить клики".

Президент Трамп только задавал вопросы, а не призывал к дальнейшим убийствам. Он неутомимо работает, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне,

– сказала Левитт.

Говорится о комментарии двух западных чиновников, знакомых с деталями телефонного разговора украинского и американского президентов для FT. Они заявили, что по мнению Трампа надо "заставить россиян почувствовать боль", чтобы усадить Кремль за стол переговоров.

Один из чиновников отмечал, что беседа Зеленского и Трампа отражает растущее желание западных партнеров Украины поставлять дальнобойное оружие, способное "перенести войну на территорию россиян".