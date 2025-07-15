В Белом доме объяснили, просил ли Трамп Зеленского "ударить по Москве"
- Белый дом опроверг сообщение Financial Times, что Трамп призвал Зеленского ударить по Москве, заявив, что его слова вырваны из контекста.
- Трамп лишь задавал вопросы, а не призывал к насилию, с целью остановить войны, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
- Два западных чиновника считают, что Трамп хочет заставить Россию "почувствовать боль", чтобы принудить Кремль к переговорам, что отражает растущее желание поставлять Украине дальнобойное оружие.
После телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 4 июля СМИ заявили, что президент США спросил украинского лидера, может ли Киев нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу. В Белом доме рассказали, что имел в виду Трамп.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт для Newsweek.
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В Белом доме прокомментировали ситуацию
Информацию о том, что Трамп призвал Зеленского заставить Россию "почувствовать боль", распространили в Financial Times со ссылкой на источники. Пресс-секретарь Белого дома раскритиковала издание, обвинив его в "вырывании слов из контекста, чтобы получить клики".
Президент Трамп только задавал вопросы, а не призывал к дальнейшим убийствам. Он неутомимо работает, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне,
– сказала Левитт.
Говорится о комментарии двух западных чиновников, знакомых с деталями телефонного разговора украинского и американского президентов для FT. Они заявили, что по мнению Трампа надо "заставить россиян почувствовать боль", чтобы усадить Кремль за стол переговоров.
Один из чиновников отмечал, что беседа Зеленского и Трампа отражает растущее желание западных партнеров Украины поставлять дальнобойное оружие, способное "перенести войну на территорию россиян".