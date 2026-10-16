Он не хочет договариваться, – Трамп вновь резко раскритиковал Зеленского

Дональд Трамп в ночь на 16 октября по киевскому времени в очередной раз обвинил украинские власти в нежелании вести мирные переговоры с Россией. Жесткая риторика прозвучала на фоне обострения отношений между США и Украиной в преддверии американских выборов в Конгресс.

Американский телеканал Newsmax в ходе эфира программы Finnerty из Белого дома транслировал интервью президента США, который выступил с серией резких заявлений в адрес Владимира Зеленского. 24 Канал расскажет, о чем там шла речь.

Что сказал Трамп о Зеленском и переговорах с Россией?

Беседа Дональда Трампа с ведущим Робом Финнерти касалась перспектив завершения войны в Украине, внутренней политики и мировых цен на энергоносители. Беседа проходила на фоне подготовки к промежуточным выборам в Конгресс, запланированным на 3 ноября 2026 года.

Во время интервью президент США повторил свое предположение о том, что ему гораздо легче вести переговоры с Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским. Трамп также вновь выразил сомнение в готовности Киева к дипломатическому урегулированию.

Зеленский – не тот человек, с которым нам легко иметь дело. Я не фанат Зеленского. Они разрушили Украину,

– заявил Трамп.

Стоит отметить, что тезис об разрушенной стране президент США подкрепил ссылкой на слова некой неизвестной украинки из неназванного интервью, представляя это как общее настроение граждан. Зато в отношении перспектив мира Трамп по-прежнему настроен оптимистично.

Отвечая на прямой вопрос Финнерти о том, закончится ли война до конца его президентского срока, Трамп в очередной раз высказал мнение, что "это должно скоро закончиться". Но почему-то, по его мнению, не при Зеленском.

Думаю, если они в конце концов и заключат какое-то соглашение в том или ином виде, то не с ним. Он не хочет договариваться. Говорит, что хочет, но на самом деле нет,

– сказал Трамп.

Помимо политических оценок, президент США вновь прибег к анализу военных действий под Киевом в начале вторжения. Он в очередной раз озвучил свою абсурдную теорию, что полномасштабное наступление должно было быть кратковременным, но, мол, российские танки увязли в грязи.

Вот что говорил Дональд Трамп о Владимире Зеленском: смотрите видео Newsmax

Почему разгорелся новый конфликт между Трампом и Зеленским?

Настоящей причиной раздражения Дональда Трампа является ситуация на мировом рынке энергоносителей. Президент США пытается любой ценой снизить цены на топливо накануне выборов в США, поэтому 11 октября в одностороннем порядке объявил об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной, а также заключил соглашение с Путиным о поставках дизельного топлива.

Владимир Зеленский в это же время подтвердил, что украинские силы приостановили атаки на три дня. Однако Россия проигнорировала договоренности и продолжила обстреливать украинскую энергосистему. В связи с этим Зеленский заявил: "С нас хватит", – и приказал возобновить удары по объектам на территории России.

Теперь Трамп обвиняет Зеленского в попытках сорвать спасение мира от топливного кризиса. Хотя этот кризис возник из-за самого Трампа и блокирования Ормузского пролива, а мизерные объемы дизельного топлива, которые может продать Россия, никак мир не спасут.