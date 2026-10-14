Дональд Трамп заявил о возможном энергетическом перемирии и поддержал разрешение на торговлю российским дизельным топливом. В то же время Украина продолжает противостоять российской агрессии, а война на Ближнем Востоке усугубляет дефицит топлива и создает новые проблемы для мирового энергетического рынка.

Евгений Савостьянов в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему инициативы американского президента могут не принести ожидаемого результата и как Украине следует реагировать на предложения Вашингтона. Разговор также коснулся политических рисков для Трампа, замороженных российских активов в Европе и военных проблем Саудовской Аравии.

Трампова идея перемирия противоречит интересам Украины

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что Трамп хочет договариваться о российском дизельном топливе с Путиным, хотя украинские удары существенно влияют на работу НПЗ России. В то же время от Украины требуют прекратить эти атаки. Не являются ли такие договоренности очередной попыткой заставить Киев капитулировать?

Я не вижу в действиях Соединенных Штатов прямого намерения заставить Украину капитулировать. Американцы выдвигают различные предложения, которые в Украине могут восприниматься именно как условия капитуляции. Возможно, в Вашингтоне считают их путем к завершению войны, но для нас они неприемлемы.

Мы уже много раз говорили, что нынешние переговоры практически бессмысленны. На мой взгляд, они обретут реальный смысл только тогда, когда Украина начнет наносить удары по теплоэлектростанциям Москвы и Екатеринбурга. До этого момента разговоры о перемирии будут оставаться пустой тратой времени.

Сейчас люди ездят, встречаются, обсуждают разные вопросы. Возможно, даже решают какие-то личные проблемы. Но я считаю, что это тупиковое направление.

В то же время у Украины и Европы появилась интересная возможность использовать заявления самого Трампа. Одной из особенностей его внешней политики является то, что я называю "икс-политикой". Он часто сначала объявляет об определенных решениях в социальной сети X, а уже потом пытается реализовать их на практике.

Так произошло и с его заявлением об энергетическом перемирии. Украина и Европа фактически ответили, что готовы поддержать такую инициативу. Зеленский также обратил внимание, что в тот день Украина не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

А что Россия? Москва не подтверждает готовности к такому перемирию. Правда, уже появился ответ Сергея Лаврова, который заявил, что Зеленский не заслуживает никакого перемирия.

Но ведь предложение поступило не от Зеленского, а от Трампа. Поэтому эту ситуацию нужно использовать в дипломатической работе: американский президент предложил энергетическое перемирие, Украина согласилась, а Россия его отвергает. Если Кремль отказывается, необходимо обращать на это внимание Вашингтона и усиливать политическое давление.

За этой историей стоит и гораздо более серьезная проблема. Мировой рынок топлива переживает большой дисбаланс, который вряд ли исчезнет после американских выборов, если Соединенным Штатам не удастся решить иранскую проблему.

То, что разрешение на торговлю российским дизельным топливом рассчитано примерно на полгода, на мой взгляд, свидетельствует о неуверенности Вашингтона в скором восстановлении полноценной работы Ормузского пролива и безопасности нефтеперерабатывающих предприятий Персидского залива.

Россия как один из крупнейших экспортеров энергоносителей теоретически могла бы помочь восстановить баланс мирового рынка. Но она ведет войну против Украины, которая вынуждена защищаться. Поэтому украинские интересы и экономические планы администрации Трампа вступили в прямое противоречие.

Теоретически американский президент мог бы предложить Украине большое количество систем "Пэтриот" и другую военную поддержку в обмен на прекращение ударов по российским НПЗ. Даже представить себе такой вариант можно: США помогают Украине в других вопросах, но просят не затрагивать производство дизельного топлива.

Хотя я, честно говоря, не очень понимаю, как подобную договоренность можно было бы реализовать.

Когда страна ведет длительную военную кампанию, очень важно не менять ее стратегию. Я с самого начала украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям говорил, что эту линию нужно продолжать. Украина действовала последовательно и достигла значительных результатов.

А теперь Трамп пытается отвлечь Киев от этой кампании. Однако я не вижу в этом намерения добиться капитуляции Украины. Если бы у американского президента была такая цель, он давно мог бы начать отказывать Украине в оружии, разведывательной информации и других видах поддержки.

Вместо этого поставки продолжались. Проблема в том, что дизельное топливо стало для Трампа очень болезненным вопросом. Он хочет показать своим избирателям, что лично борется за снижение цен. Его политический замысел понятен, но он полностью противоречит интересам Украины.

Дизельное соглашение не спасет Трампа от топливного кризиса

Решение о российском дизельном топливе уже вызывает вопросы в Конгрессе, ведь существуют законодательные ограничения на закупку российских энергоносителей. В то же время приближаются промежуточные выборы, после которых демократы могут укрепить свои позиции. Не станет ли это соглашение серьезной политической проблемой для Трампа, особенно с учетом высоких цен на топливо?

К сожалению, я не ожидаю, что ситуация существенно улучшится до выборов. Возможно, после голосования политические страсти несколько улягутся и сложится новая конфигурация.

Однако я постоянно подчеркиваю, что речь идет о выборах в конкретных округах. Личная популярность президента влияет на их результаты, но не является решающим фактором. Есть ряд тенденций, которые могут привести к совершенно иному результату, чем сейчас прогнозируют.

Поэтому я бы не спешил заранее отдавать демократам большинство в Конгрессе. Этот предвыборный период еще предстоит пережить.

Думаю, в ближайшее время будет много громких заявлений, споров и политического шума. Но каждая сторона будет продолжать свою политику. Я не думаю, что Украина откажется от ударов по России, поскольку Россия не прекратит атаковать Украину. Это война, а не кабинетная политика.

Возможная поставка 300 тысяч тонн российского дизельного топлива имеет очень незначительное значение для хода боевых действий. Для мирового рынка этот объем также недостаточен, чтобы изменить ситуацию.

Я посмотрел на первую реакцию рынка после сообщений о сделке. Она была преимущественно спекулятивной, цены отреагировали на ожидания, но устойчивой тенденции к их снижению не возникло. И это понятно, ведь дефицит дизельного топлива никуда не исчез.

На самом деле миру грозит очень серьезный топливный кризис. Его нельзя решить отдельными небольшими соглашениями.

Что такое 300 тысяч тонн дизельного топлива? Даже если взять максимальный объем, который обсуждается на полгода, – 4,8 миллиона тонн, – это примерно 30 миллионов баррелей. Для глобального топливного рынка это очень мало.

Трамп обращался к Европе с просьбой высвободить из стратегических резервов 100 миллионов тонн дизельного топлива. По приведенным мной оценкам, речь идет примерно об одной трети европейских стратегических запасов.

Если бы европейцы тогда согласились, возможно, такого ажиотажа вокруг дизельного топлива удалось бы избежать. Но даже это решение не устранило бы долгосрочных проблем глобального рынка.

Дефицит сейчас огромный. Нефтеперерабатывающие заводы, которые находятся за пределами зон российско-украинской войны и боевых действий в Персидском заливе, не способны полностью обеспечить мировые потребности.

Из этих двух регионов поступали значительные объемы дизельного топлива. Теперь из-за военных действий производство и поставки оказались под серьезным давлением, а мощностей других предприятий недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери.

Поэтому впереди, на мой взгляд, очень серьезные проблемы с балансом спроса и предложения. И решить их одним лишь разрешением на продажу российского дизельного топлива не удастся.

Россия должна заплатить за войну собственными активами

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила об обсуждении возможности изъятия замороженных российских активов, значительная часть которых находится в Бельгии. Сможет ли Европа и в дальнейшем финансировать поддержку Украины без использования этих средств?

Я считаю изъятие российских активов абсолютно логичным решением. Почему за войну России против Украины должна платить Европа? За эту войну должна платить Россия.

Поэтому эти деньги необходимо изымать и использовать. Я даже предлагал определенную схему, которая могла бы помочь решить этот вопрос.

На мой взгляд, нужно создать отдельную структуру, которая выкупила бы право распоряжаться замороженными средствами у бельгийской компании Euroclear. Это позволило бы передать соответствующие обязательства другой структуре, которая уже могла бы работать с этими активами.

Проблема заключается в том, что руководство Euroclear и бельгийские власти, как я предполагаю, серьезно опасаются за свою безопасность. Не исключаю, что им могли поступать угрозы.

Поэтому необходим механизм, который позволил бы передать право распоряжения активами и связанные с ним обязательства другой структуре.

Я считаю это необходимым, целесообразным и разумным. Здесь нет никакого противоречия между экономической целесообразностью и моралью. Россия развязала войну, поэтому именно ее средства должны использоваться для компенсации нанесенного ущерба.

Европейцам сейчас действительно нелегко. Впереди выборы во Франции, а внутренние политические процессы в европейских государствах влияют на готовность принимать сложные решения.

Однако меня удивляет, насколько медленно продвигается вопрос о российских активах. Кажется, европейские политики понимают необходимость их использования, но действуют очень тяжело и нерешительно.

Хуситы обнажили проблемы обороны Саудовской Аравии

Блокировка Ормузского пролива остается одной из главных проблем мирового энергетического рынка. В то же время хуситы наносят удары по Саудовской Аравии, которая закупила значительное количество современного американского вооружения. Почему Эр-Рияд не может эффективно противодействовать этим атакам и как это отразится на ценах на нефть?

На сегодняшний день это один из решающих факторов. Саудовская Аравия оказалась совершенно не готова к войне с хуситами.

Она закупила огромное количество современного американского вооружения. У саудовских военных есть передовые системы, однако наличие техники еще не означает готовности эффективно использовать ее в реальных боевых условиях.

Я называю это армией для парадов. Она великолепно выглядит, когда военные в красивой форме участвуют в торжествах, но настоящая война требует совсем другой подготовки.

Есть такое выражение, что люди, которые ездят на "Мерседесах", не воюют. Конечно, это не универсальное правило. В Великобритании даже члены королевской семьи принимали участие в боевых действиях, но саудовское военное руководство, на мой взгляд, оказалось недостаточно подготовленным.

Напомню, что в этом противостоянии именно Саудовская Аравия, как я считаю, нанесла первый удар. Ее представителей спрашивали, готовы ли они к такому развитию событий, и они уверяли, что проблем не будет.

А теперь мы видим, что им сложно эффективно применять имеющиеся противоракетные комплексы и перехватывать ракеты хуситов. Для государства с таким уровнем оснащения это очень плохой результат.

Последствия уже сказываются на нефтяном рынке. Я связываю новый рост цен, в частности, с сообщениями об ударе по месторождению Гавар в Саудовской Аравии, одному из крупнейших в мире. По информации, на которую я опираюсь, там возник пожар.

Саудовская Аравия теперь выдвигает претензии европейцам и другим партнерам, обвиняя их в недостаточной помощи. Но партнеры не хотят воевать вместо государства, располагающего огромными запасами современного вооружения.

Формально на стороне Саудовской Аравии действуют и силы национальной армии Йемена. Однако она все равно не может справиться с хуситами и испытывает серьезные трудности.

Появляются даже сообщения о намерениях привлекать бойцов из Африки. Для меня это скорее свидетельство отчаяния и неспособности самостоятельно решить проблему.

Иран очень активно использует хуситов для дестабилизации нефтяного рынка. Это элемент его стратегии, построенной на поддержке союзных вооруженных группировок за пределами собственной территории.

Израиль нанес мощные удары по "Хезболле" и ХАМАС, тогда как Саудовская Аравия до сих пор не может справиться с хуситами. И это создает дополнительные проблемы для всего региона.

Мы уже говорили о серьезном дисбалансе на мировом рынке дизельного топлива. Но если Саудовская Аравия и впредь будет демонстрировать неспособность защищать собственную нефтяную инфраструктуру, в ближайшее время подобные проблемы могут усугубиться и на рынке сырой нефти.

Евгений Савостьянов об ударах по НПЗ России, энергетическом перемирии Трампа и конфискации активов РФ: смотрите видео