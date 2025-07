Оружие идет, санкции готовятся, но радоваться рано: что на Западе пишут о развороте Трампа

Еще месяц назад Трамп называл Путина "человеком, с которым можно договориться", а Зеленского – проблемой и даже диктатором. Теперь все наоборот: Россия превратилась в разочарование, а Украина получит оружие. Что произошло между звонком 3 июля и анонсом "агрессивного плана"? И почему от этого пылает не только у кремлевских пропагандистов, но и у MAGA-фанатов?

24 Канал анализирует материалы западных СМИ о "резком повороте" Дональда Трампа, чтобы оценить насколько публичная риторика американского президента способна конвертироваться в реальную поддержку Украины.

От "гения" до разочарования: как Трамп теряет терпение к Путину

На протяжении многих лет Дональд Трамп открыто восхищался Владимиром Путиным. В 2016-м он называл российского президента "очень сообразительным", а во время вторжения в Украину в 2022-м – вообще "гением". Даже когда армия России пытала мирных жителей и вывозила украинских детей, Трамп замечал, что это "ужасно", но одновременно подчеркивал, что у него с Путиным "были очень хорошие отношения".

И вот теперь – такой резкий разворот, где Трамп уже перестал даже подбирать слова и прямым текстом говорит, что Путин "очень вежливый, но это ничего не значит" и что российский диктатор "набрасывает нам полную ахинею" (a lot of bullsh*t thrown at us by Putin).

Причиной такого резкого реверса стало откровенное нежелание России идти хоть на какие-то уступки в переговорах. По данным The New York Times, Трамп искренне надеялся заключить "мирное соглашение" уже в первые недели после инаугурации, чтобы закрыть вопрос войны красиво, эффектно и быстро. Однако Кремль отказался даже имитировать компромисс.

Это оказалось сложнее, чем можно представить,

– признался Трамп на саммите НАТО.

Изменение тона заметно даже на уровне дипломатических сигналов. Financial Times отмечает, что после долгих месяцев обвинений в сторону Киева, включая скандал в Овальном кабинете в феврале, Белый дом постепенно возвращается к сдержанной поддержке Украины. Объявлено о новых поставках вооружения, обещано "большое заявление" по войне, появились публичные намеки на возможные санкции против России.

А главное – изменился сам Зеленский. После советов со стороны Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера он начал выстраивать новую стратегию работы с Трампом: никакой конфронтации, максимум благодарностей и позитивных сигналов.

Зеленский вел себя хорошо. Надел костюм, вел себя прилично, поэтому и разговор получился хорошим,

– поделился впечатлением один из американских чиновников.



Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио общаются с журналистами в Белом Доме / Фото Getty Images

В конце концов, сам президент Украины также продолжает давить в отработанную точку и посылать Штатам положительные референсы в своих речах.

Мы получили политические сигналы на самом высоком уровне – хорошие сигналы, особенно от США,

– заявил сам Зеленский в обращении.

Несмотря на все это, скепсис сохраняется. По словам западных дипломатов, большинство союзников все еще считают, что Трамп в душе видит именно Путина, а не Зеленского, главным переговорщиком. А значит, "разочарование" еще не означает смену партнера.

Это скорее попытка надавить на Путина, чем разворот в сторону Киева. Это еще не союз,

– предостерегает Макс Бергманн из Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Рейчел Риццо из Atlantic Council идет дальше и заявляет, что публичное отворачивание Трампа от Путина скорее о личном разочаровании, чем об изменении представления об Украине.

Это эмоция, а не стратегия. Это гнев из-за проваленного плана, а не симпатия к Украине,

– говорит Рейчел Риццо.

Вопрос лишь во времени, необходимом для всех возможных действий и решений, потому что, пока публичная дипломатия разбрасывается острыми высказываниями и громкими лозунгами, на фронте новая волна атак. И пока Трамп готовит "большое заявление", Путин ведет новое наступление против Украины.

Новое оружие США для Украины, но только за счет Европы?

Но Трамп не был бы Трампом, если бы не решил монетизировать свою собственную "усталость от Путина". Издание Politico отмечает, что во время брифинга на базе ВВС США он заявил:

Мы отправим Украине Patriots. Но платить будет Евросоюз. Мы ничего не платим. Это будет бизнес для нас,

– цитирует президента США издание Politico.



Американский ЗРК Patriot на боевом дежурстве в Украине / Фото Командования Воздушных сил ВСУ

По данным Axios, в понедельник президент США объявит "агрессивный план" военной помощи Украине, который впервые может включать наступательное вооружение, в частности ракеты большой дальности. Два источника издания утверждают, что в Белом доме рассматривается возможность предоставить Киеву средства, которые смогут поражать цели глубоко внутри России, вплоть до Москвы. Хотя окончательного решения еще не было.

Трамп реально зол на Путина. Завтра будет очень агрессивное заявление,

– сказал Axios сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он также намекнул, что США могут использовать замороженные российские активы для финансирования оружия, как часть новой экономической атаки на Кремль, и добавил, что Штаты "готовят план, согласно которому Америка начнет массово продавать оружие Европе".

Толчком к этому развороту стал телефонный разговор между Трампом и Путиным от 3 июля. По данным NYT и Axios, российский диктатор четко дал понять, что намерен в течение 60 дней захватить всю территорию подконтрольных России украинских областей – до их административных границ. Уже на следующий день армия России провела самую масштабную с начала года атаку на Киев и запад Украины.

Он хочет взять все,

– сказал Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону сразу после звонка.

Параллельно активизировалась и дипломатия. В Вашингтон прибывает новый генсек НАТО Марк Рютте, а в Киев – специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог. Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным и разведке подготовить полную аналитику по ситуации на фронте и ожидает от американской стороны "сильных шагов" относительно санкций.

Свою роль в изменении риторики сыграл и сам Зеленский. По словам источников Axios, во время последнего саммита НАТО он попал в прихоти американской администрации, что помогло снять часть личного напряжения в коммуникации с Трампом.

Однако вся конструкция остается в пределах знакомой логики, где поддержка Украины будет обеспечена, только если она ничего не будет стоить самому Трампу. Если ее можно обернуть в финансовую или политическую выгоду для себя, тогда президенту США уже точно не за что переживать. В такой системе координат "Patriot – это товар", а война – это лишь проблема, которую выгодно решить.

MAGA-ужасы: Украина снова на повестке дня – и это их бесит



После критики Трампа, президент США посоветовал Такеру Карлсону "вернуться на телевидение", чтобы комментировать действия его администрации

Новость о том, что Трамп возобновляет поставки оружия Украине, ударила по MAGA-движению не хуже украинского дрона по российскому аэропорту. К таким выводам пришло издание The New Republic. В соцсетях – волна возмущения, дезориентации и ощущение, что "что-то пошло не так". Это не просто несогласие с решением – это экзистенциальная трещина в мировоззрении части наиболее радикальных сторонников американского президента.

Я за это не голосовал,

– возмущается Деррик Эванс, участник штурма Капитолия, которого Трамп лично помиловал.

Что, черт возьми, вообще происходит?

– реагирует Натали Данелишен из фонда, продвигающего идеи "городов свободы" (freedom cities).

Для многих в MAGA-сообществе Трамп был не просто политиком – он был мессией: антиглобалист, миротворец, настоящий пророк, который скажет "нет" бесконечным войнам и уничтожит "глубинное государство" (deep state). Но уже сегодня тот самый Дональд Трамп:

наносит бомбовый удар по иранской территории;

делает объявление о новых поставках оружия Украине;

молча соглашается с поражением в любимом заговоре о "списке Эпштейна".

МАГА-инфлюенсеры в Truth Social уже начинают наводить бунт, сравнивают Трампа с его главным противником – Джо Байденом и называют президента США "марионеткой военно-промышленного комплекса".

Возмущение усиливается тем, что решение о помощи Украине одобрили вскоре после того, как Министерство юстиции Трампа опровергло существование так называемого списка клиентов Джеффри Эпштейна – документа, на котором строилась вся конспирологическая риторика MAGA-подполья о "педофилах во власти".

Не будет вам списка. Но взамен – больше оружия Украине!

– подытожил один из комментаторов.

Многие в правом лагере чувствуют, что "доверие к плану Трампа" (очередной конспирологической теории, строящейся вокруг идеи "спасения Америки" Дональдом Трампом) больше не работает. Мол, если уж и "президент мира" раздает ракеты, а разоблачения зловещих элит оказываются выдумкой – то что остается?

Я еще готов был терпеть, пока мы ждали правду об Эпштейне. Но теперь, когда Украина получает оружие, а нас продали – кто вообще еще верит в этот план?

– написал "Health Ranger", праворадикальный инфлюенсер в сфере альтернативной медицины.

В список возмущенных МАГА-адептов можно добавить также экс-ведущего Fox News Такера Карлсона. Он пошел дальше и вообще предложил забирать гражданство у всех американцев, которые участвуют в войнах в Украине и Израиле.

Невозможно быть одновременно гражданином США и служить интересам другого государства,

– считает Карлсон.

Плавный разворот системы



Разочарование Трампа в Путине открывает новые возможности для Конгресса США / Фото AP

Если гнев Трампа на Путина стал политическим фоном, то за кулисами – администрация Белого Дома, Конгресс и Пентагон медленно переводят страну в режим новой фазы участия в войне. Без фанфар, без речей о "победе демократии" – но с решениями, которые говорят сами за себя.

The Washington Post пишет, что Белый дом все-таки согласовал часть украинского запроса на военную помощь, в частности, после личной встречи Трампа с Зеленским в Гааге в прошлом месяце.

Украинцы просили очень конкретные вещи – и президент одобрил некоторые из них,

– сообщил один из высокопоставленных чиновников изданию

Параллельно Конгресс готовит мощный санкционный пакет, направленный на покупателей российских энергоресурсов. Республиканцы Джон Тун и Майк Джонсон подтвердили, что уже в этом месяце планируют вынести на голосование закон, предусматривающий тарифы в 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ и уран.

Путин не хочет говорить серьезно. Мы должны дать ему сигнал,

– заявил спикер Палаты представителей Джонсон.

Интересно, что ранее эта инициатива блокировалась самими республиканцами, которые боялись "связать руки" Трампу. Но теперь, на фоне его собственного раздражения Кремлем, эти опасения исчезли.

В Пентагоне – тоже сдвиг. Несмотря на недавние сообщения о "паузе" в военных поставках, стало понятно, что никакие поставки официально не останавливали, а пересмотр запасов был техническим и имел целью согласование с новыми намерениями администрации.

Мы готовы отправлять (оружие), если президент решит. Мы так же готовы не отправлять, если не решит,

– заявил высокопоставленный чиновник из американского Минобороны.

Все это означает, что стратегия США в отношении Украины постепенно приобретает форму, даже если на уровне заявлений продолжается тактическое шатание. Как отмечает Майкл Кофман из Carnegie, администрация позиционирует себя скорее как арбитра, чем участника, но при этом молчаливо движется в сторону поддержки Киева. Что самое важное – поддержка США больше не выглядит как "последний шанс" для Украины.

Сегодня Киев меньше зависит от США в ежедневной логистике войны. Многое могут компенсировать европейцы. Или купить у американцев – если те готовы продавать,

– говорит Кофман.

В сухом остатке, даже если Трамп – изменчив и хаотичен, американская система адаптируется к войне медленнее, но стабильнее, чем кажется. И когда все уже устали от громких заявлений, именно тихая бюрократия может стать самым надежным союзником Украины.