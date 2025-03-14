Управление такими городами будет находиться под корпоративным контролем, минуя традиционную бюрократию. Эти зоны также могут служить испытательной площадкой для новых технологий без лишнего государственного надзора, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wired. Например, медики могли бы проводить клинические испытания антивозрастных препаратов, энергетические стартапы могли бы строить новые ядерные реакторы, строительство зданий обходилось бы без необходимости получения предварительного разрешения от регуляторов и тому подобное. Дерегуляция означает, что такие ведомства, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами, Комиссия по ядерному регулированию и Агентство по охране окружающей среды не будут иметь никакой власти.

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Города свободы

Коалиция городов свободы – это проект компании NeWay Capital, которая принимала активное участие в развитии так называемого "анклава Проспера", частного "свободного рынка", благоприятного для криптовалют в Гондурасе. Они создали своеобразный островной курорт, основанный у побережья Гондураса, который якобы является проявлением либертарианского духа. В свою очередь Prospera является частью проекта под названием "Сетевое государство" – анархо-капиталистического идеологического движения, поддерживаемого технологическими миллиардерами, который стремится создать автономные, частно финансируемые и управляемые корпорациями города, многие из которых используют криптовалюту и привлекают технологических предпринимателей и экспериментаторов, вроде биохакера Брайана Джонсона.

Prospera стала возможной благодаря специальной регуляторной структуре, получившей название "специальная экономическая зона" или ZEDE. Она была создана в стране в 2013 году после переворота, поддержанного США. ZEDE позволяет частным субъектам переезжать в географически обособленные районы и писать свои собственные регуляторные и судебные правила.

Коалиция уже разрабатывает законопроект, который позволит создать сеть таких новых "городов" в США, а также встречается с представителями Дональда Трампа. Сейчас лоббисты "применяют ряд различных стратегий" и уже утверждают, что администрация президента была очень восприимчивой.

На своем сайте Коалиция городов свободы утверждает, что в то время, как "другие страны создают новые центры инноваций, регуляторная среда Америки сдерживает прогресс".

Города свободы – это самое смелое американское решение для раскрытия полного потенциала нашей страны. Создавая зоны регуляторной ясности и экономического динамизма, эти специально отведенные территории разрушают десятилетия бюрократической волокиты, сохраняя при этом необходимую защиту, позволяя предпринимателям и строителям двигаться со скоростью человеческой изобретательности, а не темпом бумажной волокиты,

– пишут организаторы этой затеи.

Пока неясно, где именно могли бы строиться такие города. Коалиция отмечает, что 28 процентов американской земли "находится в федеральной собственности и готова к инновационному развитию". Не уточняется, какая именно федеральная земля "готова" к этому "инновационному развитию", но большинство государственных земель, которые не используются для сельского хозяйства и развития энергетики, используются для сохранения дикой природы. То есть это различные национальные парки. Таким образом можно предположить, что они собираются разрушать их ради своих прихотей. Учитывая, что Трамп не признает проблему изменения климата, пластикового загрязнения и позволил вырубить ценные леса, его не особо волнует сохранение национальных парков.