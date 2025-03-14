Управління такими містами перебуватиме під корпоративним контролем, оминаючи традиційну бюрократію. Ці зони також можуть слугувати випробувальним майданчиком для нових технологій без зайвого державного нагляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wired. Наприклад, медики могли б проводити клінічні випробування антивікових препаратів, енергетичні стартапи могли б будувати нові ядерні реактори, будівництво будівель обходилось би без необхідності отримання попереднього дозволу від регуляторів тощо. Дерегуляція означає, що такі відомства, як Управління з контролю за продуктами і ліками, Комісія з ядерного регулювання та Агентство з охорони навколишнього середовища не матимуть жодної влади.

Дивіться також Ілон Маск почав руйнувати NASA

Міста свободи

Коаліція міст свободи – це проєкт компанії NeWay Capital, яка брала активну участь у розвитку так званого "анклаву Проспера", приватного "вільного ринку", сприятливого для криптовалют у Гондурасі. Вони створили своєрідний острівний курорт, заснований біля узбережжя Гондурасу, який нібито є проявом лібертаріанського духу. Своєю чергою Prospera є частиною проєкту під назвою "Мережева держава" – анархо-капіталістичного ідеологічного руху, підтримуваного технологічними мільярдерами, який прагне створити автономні, приватно фінансовані й керовані корпораціями міста, багато з яких використовують криптовалюту і залучають технологічних підприємців та експериментаторів, на кшталт біохакера Браяна Джонсона.

Prospera стала можливою завдяки спеціальній регуляторній структурі, що отримала назву "спеціальна економічна зона" або ZEDE. Вона була створена в країні у 2013 році після перевороту, підтриманого США. ZEDE дозволяє приватним суб'єктам переїжджати в географічно відокремлені райони й писати свої власні регуляторні та судові правила.

Коаліція вже розробляє законопроєкт, який дозволить створити мережу таких нових "міст" у США, а також зустрічається з представниками Дональда Трампа. Наразі лобісти "застосовують низку різних стратегій" і вже стверджують, що адміністрація президента була дуже сприйнятливою.

На своєму сайті Коаліція міст свободи стверджує, що в той час, як "інші країни створюють нові центри інновацій, регуляторне середовище Америки стримує прогрес".

Міста свободи – це найсміливіше американське рішення для розкриття повного потенціалу нашої країни. Створюючи зони регуляторної ясності та економічного динамізму, ці спеціально відведені території руйнують десятиліття бюрократичної тяганини, зберігаючи при цьому необхідний захист, дозволяючи підприємцям і будівельникам рухатися зі швидкістю людської винахідливості, а не темпом паперової тяганини,

– пишуть організатори цього задуму.

Наразі неясно, де саме могли б будуватися такі міста. Коаліція зазначає, що 28 відсотків американської землі "перебуває у федеральній власності і готова до інноваційного розвитку". Не уточнюється, яка саме федеральна земля "готова" до цього "інноваційного розвитку", але більшість державних земель, які не використовуються для сільського господарства та розвитку енергетики, використовуються для збереження дикої природи. Тобто це різноманітні національні парки. Таким чином можна припустити, що вони збираються руйнувати їх задля своїх забаганок. Враховуючи, що Трамп не визнає проблему зміни клімату, пластикового забруднення та дозволив вирубати цінні ліси, його не особливо хвилюватиме збереження національних парків.