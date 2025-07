Зброя йде, санкції готуються, але радіти зарано: що на Заході пишуть про розворот Трампа

Ще місяць тому Трамп називав Путіна "людиною, з якою можна домовитись", а Зеленського – проблемою та навіть диктатором. Тепер усе навпаки: Росія перетворилась на розчарування, а Україна отримає зброю. Що сталося між дзвінком 3 липня та анонсом "агресивного плану"? І чому від цього палає не лише в кремлівських пропагандистів, а й у MAGA-фанатів?

24 Канал аналізує матеріали західних ЗМІ про "різкий поворот" Дональда Трампа, щоб оцінити наскільки публічна риторика американського президента здатна конвертуватися в реальну підтримку України.

Від "генія" до розчарування: як Трамп втрачає терпіння до Путіна

Протягом багатьох років Дональд Трамп відкрито захоплювався Володимиром Путіним. У 2016-му він називав російського президента "дуже кмітливим", а під час вторгнення в Україну у 2022-му – взагалі "генієм". Навіть коли армія Росії катувала мирних мешканців і вивозила українських дітей, Трамп зауважував, що це "жахливо", але водночас підкреслював, що в нього з Путіним "були дуже хороші стосунки".

І от тепер – такий різкий розворот, де Трамп вже перестав навіть підбирати слова й прямим текстом каже, що Путін "дуже ввічливий, але це нічого не означає" і що російський диктатор "накидає нам повну ахінею" (a lot of bullsh*t thrown at us by Putin).

Причиною такого різкого реверсу стало відверте небажання Росії йти бодай на якісь поступки в перемовинах. За даними The New York Times, Трамп щиро сподівався укласти "мирну угоду" вже в перші тижні після інавгурації, щоб закрити питання війни красиво, ефектно та швидко. Натомість Кремль відмовився навіть імітувати компроміс.

Це виявилось складніше, ніж можна уявити,

– зізнався Трамп на саміті НАТО.

Зміна тону помітна навіть на рівні дипломатичних сигналів. Financial Times зазначає, що після довгих місяців звинувачень у бік Києва, зокрема скандалу в Овальному кабінеті у лютому, Білий дім поступово повертається до стриманої підтримки України. Оголошено про нові постачання озброєння, обіцяно "велику заяву" щодо війни, зʼявились публічні натяки на можливі санкції проти Росії.

А головне – змінився сам Зеленський. Після порад з боку Макрона та прем’єра Великої Британії Кіра Стармера він почав вибудовувати нову стратегію роботи з Трампом: жодної конфронтації, максимум подяк і позитивних сигналів.

Зеленський поводився добре. Одягнув костюм, поводився пристойно, тож і розмова вийшла хорошою,

– поділився враженням один з американських посадовців.



Президент США Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо спілкуються з журналістами в Білому Домі / Фото Getty Images

Зрештою, сам президент України також продовжує тиснути у відпрацьовану точку та посилати Штатам позитивні референси у своїх промовах.

Ми отримали політичні сигнали на найвищому рівні – хороші сигнали, особливо від США,

– заявив сам Зеленський у зверненні.

Попри все це, скепсис зберігається. За словами західних дипломатів, більшість союзників усе ще вважають, що Трамп в душі бачить саме Путіна, а не Зеленського, головним перемовником. А отже, "розчарування" ще не означає зміну партнера.

Це радше спроба натиснути на Путіна, ніж розворот у бік Києва. Це ще не союз,

– застерігає Макс Бергманн із Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Рейчел Ріццо з Atlantic Council йде далі та заявляє, що публічне відвертання Трампа від Путіна скоріше про особисте розчарування, ніж про зміну уявлення про Україну.

Це емоція, а не стратегія. Це гнів через провалений план, а не симпатія до України,

– каже Рейчел Ріццо.

Питання лише в часі, необхідному для всіх можливих дій та рішень, бо, поки публічна дипломатія розкидується гострими висловами та гучними гаслами, на фронті нова хвиля атак. І поки Трамп готує "велику заяву", Путін веде новий наступ проти України.

Нова зброя США для України, але лише коштом Європи?

Та Трамп не був би Трампом, якби не вирішив монетизувати свою власну "втому від Путіна". Видання Politico зазначає, що під час брифінгу на базі ВПС США він заявив:

Ми відправимо Україні Patriots. Але платити буде Євросоюз. Ми нічого не платимо. Це буде бізнес для нас,

– цитує президента США видання Politico.



Американський ЗРК Patriot на бойовому чергуванні в Україні / Фото Командування Повітряних сил ЗСУ

За даними Axios, у понеділок президент США оголосить "агресивний план" військової допомоги Україні, який уперше може передбачати наступальне озброєння, зокрема ракети великої дальності. Два джерела видання стверджують, що у Білому домі розглядається можливість надати Києву засоби, які зможуть вражати цілі глибоко всередині Росії, аж до Москви. Хоча остаточного рішення ще не було.

Трамп реально злий на Путіна. Завтра буде дуже агресивна заява,

– сказав Axios сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Він також натякнув, що США можуть використати заморожені російські активи для фінансування зброї, як частину нової економічної атаки на Кремль, та додав, що Штати "готують план, згідно з яким Америка почне масово продавати зброю Європі".

Поштовхом до цього розвороту стала телефонна розмова між Трампом та Путіним від 3 липня. За даними NYT та Axios, російський диктатор чітко дав зрозуміти, що має намір протягом 60 днів захопити всю територію підконтрольних Росії українських областей – до їхніх адміністративних меж. Вже наступного дня армія Росії провела наймасштабнішу з початку року атаку на Київ і захід України.

Він хоче взяти все,

– сказав Трамп президенту Франції Еммануелю Макрону одразу після дзвінка.

Паралельно активізувалася й дипломатія. До Вашингтона прибуває новий генсек НАТО Марк Рютте, а до Києва – спеціальний представник США з питань Україні Кіт Келлог. Президент України Володимир Зеленський доручив військовим та розвідці підготувати повну аналітику щодо ситуації на фронті та очікує від американської сторони "сильних кроків" щодо санкцій.

Свою роль у зміні риторики відіграв і сам Зеленський. За словами джерел Axios, під час останнього саміту НАТО він влучив у забаганки американської адміністрації, що допомогло зняти частину особистої напруги в комунікації з Трампом.

Проте вся конструкція залишається в межах знайомої логіки, де підтримка України буде забезпечена, лише якщо вона нічого не коштуватиме самому Трампу. Якщо її можна обернути на фінансову чи політичну вигоду для себе, тоді президенту США вже точно нема за що переживати. В такій системі координат "Patriot – це товар", а війна – це лише проблема, яку вигідно вирішити.

MAGA-жахіття: Україна знову на порядку денному – і це їх бісить



Після критики Трампа, президент США порадив Такеру Карлсону "повернутися на телебачення", щоб коментувати дії його адміністрації

Новина про те, що Трамп відновлює постачання зброї Україні, вдарила по MAGA-руху не гірше за українській дрон по російському летовищу. Таких висновки дійшло видання The New Republic. У соцмережах – хвиля обурення, дезорієнтації та відчуття, що "щось пішло не так". Це не просто незгода з рішенням – це екзистенційна тріщина у світогляді частини найбільш радикальних прихильників американскього президента.

Я за це не голосував,

– обурюється Деррік Еванс, учасник штурму Капітолія, якого Трамп особисто помилував.

Що, бл*ха, взагалі відбувається?

– реагує Наталі Данелішен із фонду, що просуває ідеї "міст свободи" (freedom cities).

Для багатьох у MAGA-спільноті Трамп був не просто політиком – він був месією: антиглобаліст, миротворець, справжній пророк, який скаже "ні" нескінченним війнам і знищить "глибинну державу" (deep state). Але вже сьогодні той самий Дональд Трамп:

завдає бомбового удару по іранській території;

робить оголошення про нові постачання зброї Україні;

мовчки погоджується з поразкою в улюбленій змові про "список Епштейна".

МАГА-інфлюенсери у Truth Social вже починають наводити бунт, порівнюють Трампа з його головним супротивником – Джо Байденом і називають президента США "маріонеткою військово-промислового комплексу".

Обурення підсилюється тим, що рішення про допомогу Україні схвалили невдовзі після того, як Міністерство юстиції Трампа спростувало існування так званого списку клієнтів Джеффрі Епштейна – документу, на якому будувалась уся конспірологічна риторика MAGA-підпілля про "педофілів у владі".

Не буде вам списку. Але натомість – більше зброї Україні!

– підсумував один із коментаторів.

Багато хто в правому таборі відчуває, що "довіра до плану Трампа" (чергової конспірологічної теорії, що будується навколо ідеї "порятунку Америки" Дональдом Трампом) більше не працює. Мовляв, якщо вже й "президент миру" роздає ракети, а викриття зловісних еліт виявляються вигадкою – то що залишається?

Я ще готовий був терпіти, поки ми чекали на правду про Епштейна. Але тепер, коли Україна отримує зброю, а нас продали — хто взагалі ще вірить у цей план?

– написав "Health Ranger", праворадикальний інфлюенсер у сфері альтернативної медицини.

До списку обурених МАГА-адептів можна додати також екс-ведучого Fox News Такера Карлсона. Він пішов далі й взагалі запропонував забирати громадянство в усіх американців, які беруть участь у війнах в Україні та Ізраїлі.

Неможливо бути одночасно громадянином США і служити інтересам іншої держави,

– вважає Карлсон.

Плавний розворот системи



Розчарування Трампа в Путіні відкриває нові можливості для Конгресу США / Фото AP

Якщо гнів Трампа на Путіна став політичним тлом, то за лаштунками – адміністрація Білого Дому, Конгрес і Пентагон поволі переводять країну в режим нової фази участі у війні. Без фанфар, без промов про "перемогу демократії" – але з рішеннями, які говорять самі за себе.

The Washington Post пише, що Білий дім таки погодив частину українського запиту на військову допомогу, зокрема, після особистої зустрічі Трампа з Зеленським у Гаазі минулого місяця.

Українці просили дуже конкретні речі – і президент схвалив деякі з них,

– повідомив один із високопоставлених чиновників виданню

Паралельно Конгрес готує потужний санкційний пакет, спрямований на покупців російських енергоресурсів. Республіканці Джон Тун і Майк Джонсон підтвердили, що вже цього місяця планують винести на голосування закон, який передбачає тарифи в 500% на імпорт із країн, що купують російську нафту, газ і уран.

Путін не хоче говорити серйозно. Маємо дати йому сигнал,

– заявив спікер Палати представників Джонсон.

Цікаво, що раніше ця ініціатива блокувалась самими республіканцями, які боялись "зв'язати руки" Трампу. Але тепер, на тлі його власного роздратування Кремлем, ці побоювання зникли.

У Пентагоні – теж зсув. Попри нещодавні повідомлення про "паузу" у військових постачаннях, стало зрозуміло, що жодне постачання офіційно не зупиняли, а перегляд запасів був технічним і мав на меті узгодження з новими намірами адміністрації.

Ми готові надсилати (зброю), якщо президент вирішить. Ми так само готові не надсилати, якщо не вирішить,

– заявив високопосадовець з американського Міноборони.

Усе це означає, що стратегія США щодо України поступово набуває форми, навіть якщо на рівні заяв триває тактичне хитання. Як зазначає Майкл Кофман із Carnegie, адміністрація позиціює себе радше як арбітра, ніж учасника, але при цьому мовчки рухається в бік підтримки Києва. Що найважливіше – підтримка США більше не виглядає як "останній шанс" для України.

Сьогодні Київ менше залежить від США у щоденній логістиці війни. Багато чого можуть компенсувати європейці. Або купити в американців – якщо ті готові продавати,

– каже Кофман.

У сухому залишку, навіть якщо Трамп – мінливий і хаотичний, американська система адаптується до війни повільніше, але стабільніше, ніж здається. І коли всі вже втомилися від гучних заяв, саме тиха бюрократія може стати найнадійнішим союзником України.