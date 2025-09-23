Трамп подверг критике ООН на дебатах Генассамблеи ООН и вспомнил о войне в Украине: основные заявления
Американский президент Дональд Трамп уже начал свое первое выступление на дебатах Генеральной ассамблеи ООН во вторник, 23 сентября.
О чем заявил американский президент, какие громкие тезисы раздавались в рамках мероприятия и какие позиции были озвучены, рассказывает 24 Канал.
О чем заявил Трамп?
"Климатические изменения, как бы там ни было, вы к ним причастны. Больше нет глобального потепления, больше нет глобального похолодания. Все эти прогнозы, сделаны ООН и многими другими, часто по плохим причинам, были ошибочными. Они были сделаны глупыми людьми, которые стоили своим странам состояния и лишили эти страны шансов на успех. Если вы не откажетесь от этой зеленой аферы, ваша страна потерпит поражение", Также он назвал углеродный след мифом, выдуманным "людьми со злыми намерениями". По его мнению, они идут по пути тотального уничтожения. Американский лидер назвал Китай и Индию основными спонсорами российской войны в Украине. Я призываю все страны прекратить разработку биологического и ядерного оружия, Он добавил, что предложил так называемому верховному лидеру Ирана полное сотрудничество в обмен на приостановку ядерной программы Ирана. Режим ответил продолжением постоянных угроз соседям и интересам США интересам некоторых крупных стран, находящихся рядом. Сегодня многие бывшие военные командиры Ирана, фактически, я могу сказать, что почти все они, уже не с нами, они мертвы", – добавил он. "Это не добавляет России престижа. Это делает ее плохой. Независимо от того, что будет дальше, это должно было быть делом нескольких дней, точно меньше недели. А они воюют уже три с половиной года и убивают от 5000 до 7000 солдат с обеих сторон. Еженедельно погибает от 5 до 7 тысяч молодых людей, а в городах, где стреляют ракетами и сбрасывают дроны, гибель гораздо меньше. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Эта война никогда не должна была состояться. Она показывает, что такое лидерство, что плохое лидерство может сделать со страной", – заявил Трамп. Он добавил, что будет введение жестких тарифов в случае отказа России закончить войну. Американский президент признал, что был убежден в скором окончании войны в Украине из-за его близких отношений с Владимиром Путиным. Я думал, что это будет проще всего. Но, как известно, на войне никогда не знаешь, что может произойти. Всегда есть много сюрпризов, как хороших, так и плохих. Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но так не произошло, "Признание Палестины – это очень большой подарок ХАМАС за их зверства", – сказал он. По словам Трампа, ХАМАС неоднократно отвергал разумные предложения о мире с Израилем. Он отметил, что ХАМАС уже и так "очень много забрал". Как добавил Трамп, сейчас миру нужно объединится под одним посылом: "освободите заложников". Сегодня существует серьезная опасность для нашей планеты, чем самое мощное и самое разрушительное оружие, когда-либо созданное человеком, По его словам, еще во время своего первого президентского срока он считал борьбу с этими угрозами своим приоритетом, начиная с Ирана. Президент США в выступлении на Генассамблее заявил, что прошло 6 лет с момента его последнего выступления в ООН, назвав свой первый срок "процветающим и мирным временем". "С того дня пушки войны разрушили мир, который я установил на двух континентах, эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из крупнейших кризисов нашего времени", – сказал он. "Я пришел сюда сегодня, чтобы предложить руку американского лидерства и дружбу любойлюбой стране в этой ассамблее, которая готова присоединиться к нам в создании более безопасного и процветающего мира, и это будет гораздо более счастливый мир с гораздо лучшим будущим, которое находится в пределах нашей досягаемости, но чтобы этого достичь, мы должны отказаться от неудачных подходов прошлого и работать вместе, чтобы противостоять некоторым из самых больших угроз в истории", – подчеркнул американский президент. Я положил конец семи войнам, а ООН ни в одном из случаев не помогла, По его словам, "все говорят", что он должен получить Нобелевскую премию мира "за каждое из этих достижений". "Для меня настоящей наградой будут сыновья и дочери, которые живут и растут вместе со своими матерями и отцами, потому что миллионы людей больше не гибнут в бесконечных и бессмысленных войнах. Мне важно не выигрывать награды, а спасать жизни", – добавил он. Президент США заявил, что на саммите НАТО в июне по его просьбе почти все члены Альянса официально обязались увеличить расходы на оборону с 2% до 5% ВВП. По его словам, это сделало НАТО гораздо сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде. "Наше сообщение очень простое. Если вы нелегально въезжаете в Соединенные Штаты, вы попадаете в тюрьму или возвращаетесь туда, откуда приехали, а может, даже дальше", – заявил он. Он также призвал все правительства защищать своих граждан от мигрантов. Президент США подчеркнул, что Европа уже оказалась в ужасной ситуации из-за этого. Также американский лидер похвастался, что его страна "успешно отбила вторжение мигрантов" в страну. Дональд Трамп начал свое выступление, заявив, что Америка имеет самую сильную экономику, границы, войско, дружбу и дух. И вообще, это золотой век Америки.
Трамп назвал климатические изменения "самой большой аферой"
– заявил президент США.
Американский лидер поднял вопрос ядерного оружия
– сказал он.
Трамп думал, что война между Украиной и Россией будет лишь небольшой схваткой
Президент США признал, что ожидал другого от мирного процесса в Украине
– заявил он.
Трамп раскритиковал признание Палестины
Трамп заявил об угрозе планете
– сказал он.
Президент США упрекнул ООН
– заявил он.
Трамп обратился к нелегальным иммигрантам
Трамп начал с критики администрации Джо Байдена
