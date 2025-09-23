Укр Рус
Геополітика Америка Трамп розкритикував ООН на дебатах Генасамблеї ООН і згадав про війну в Україні: основні заяви
23 вересня, 17:16
24

Трамп розкритикував ООН на дебатах Генасамблеї ООН і згадав про війну в Україні: основні заяви

Маргарита Волошина

Американський президент Дональд Трамп вже розпочав свій перший виступ на дебатах Генеральної асамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.

Про що заявив американський президент, які гучні тези лунали у рамках заходу, і які позиції були озвучені, розповідає 24 Канал.

Про що заявив Трамп?

 

17:41, 23 вересня

Американський лідер назвав Китай та Індію основними спонсорами російської війни в Україні.

17:32, 23 вересня

Американський лідер порушив питання ядерної зброї

Я закликаю всі країни припинити розробку біологічної та ядерної зброї, 
– сказав він.

Він додав, що запропонував так званому верховному лідеру Ірана повну співпрацю в обмін на призупинення ядерної програми Ірану.

Режим відповів продовженням постійних погроз сусідам і інтересам США інтересам деяких великих країн, що знаходяться поруч. Сьогодні багато колишніх військових командирів Ірану, фактично, я можу сказати, що майже всі вони, вже не з нами, вони мертві", – додав він.
 

17:26, 23 вересня

Трамп думав, що війна між Україною та Росією буде лише невеликою сутичкою

"Це не додає Росії престижу. Це робить її поганою. Незалежно від того, що буде далі, це мало бути справою кількох днів, точно менше ніж тижня. А вони воюють вже три з половиною роки й вбивають від 5000 до 7000 солдатів з обох сторін. Щотижня гине від 5 до 7 тисяч молодих людей, а в містах, де стріляють ракетами та скидають дрони, загибель набагато менша. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ця війна ніколи не повинна була відбутися. Вона показує, що таке лідерство, що погане лідерство може зробити з країною", – заявив Трамп. 

Він додав, що буде запровадження жорстких тарифів у разі відмови Росії закінчити війну.

17:24, 23 вересня

Президент США визнав, що очікував іншого від мирного процесу в Україні

Американський президент визнав, що був переконаний у швидкому закінченні війни в Україні через його близькі стосунки з Володимиром Путіним.

Я думав, що це буде найпростіше. Але, як відомо, на війні ніколи не знаєш, що може статися. Завжди є багато сюрпризів, як хороших, так і поганих. Всі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але так не сталося, 
– заявив він.

17:22, 23 вересня

Трамп розкритикував визнання Палестини

"Визнання Палестини – це дуже великий подарунок ХАМАС за їх звірства", – сказав він.
 

17:20, 23 вересня

Трамп заявив про загрозу планеті

Сьогодні існує серйозна небезпека для нашої планети, ніж найпотужніша і найруйнівніша зброя, коли-небудь створена людиною, 
– сказав він.

За його словами, ще під час свого першого президентського терміну він вважав боротьбу з цими загрозами своїм пріоритетом, починаючи з Іраном. 
 

17:18, 23 вересня

Президент США у виступі на Генасамблеї заявив, що минуло 6 років з моменту його останнього виступу в ООН, назвавши свій першим терміном "процвітаючим і мирним часом".

"З того дня гармати війни зруйнували мир, який я встановив на двох континентах, епоха спокою та стабільності поступилася місцем одній із найбільших криз нашого часу", – сказав він.

17:17, 23 вересня

"Я прийшов сюди сьогодні, щоб запропонувати руку американського лідерства і дружбу будь-якій країні в цій асамблеї, яка готова приєднатися до нас у створенні більш безпечного і процвітаючого світу, і це буде набагато щасливіший світ з набагато кращим майбутнім, яке є в межах нашої досяжності, але щоб цього досягти, ми повинні відмовитися від невдалих підходів минулого і працювати разом, щоб протистояти деяким з найбільших загроз в історії", – наголосив американський президент.

17:16, 23 вересня

Президент США дорікнув ООН

Я поклав кінець семи війнам, а ООН ні в одному з випадків не допомогла, 
–  заявив він.

За його словами, "всі кажуть", що він має отримати Нобелівську премію миру "за кожне з цих досягнень".

"Для мене справжньою нагородою будуть сини і дочки, які живуть і ростуть разом зі своїми матерями і батьками, тому що мільйони людей більше не гинуть у нескінченних і безглуздих війнах. Мені важливо не вигравати нагороди, а рятувати життя", – додав він.
 

17:15, 23 вересня

Президент США заявив, що на саміті НАТО в червні на його прохання майже всі члени Альянсу офіційно зобов'язалися збільшити видатки на оборону з 2% до 5% ВВП.

За його словами, це зробило НАТО набагато сильнішим і потужнішим, ніж будь-коли раніше.

17:14, 23 вересня

Трамп звернувся до нелегальних іммігрантів

"Наше повідомлення дуже просте. Якщо ви нелегально в'їжджаєте до Сполучених Штатів, ви потрапляєте до в'язниці або повертаєтеся туди, звідки приїхали, а може, навіть далі", – заявив він.

Він також закликав усі уряди захищати своїх громадян від мігрантів. Президент США наголосив, що Європа вже опинилася у жахливій ситуації через це.
 

17:13, 23 вересня

Трамп розпочав з критики адміністрації Джо Байдена

Також американський лідер похвалився, що його країна "успішно відбила вторгнення мігрантів" в країну.

17:12, 23 вересня

Президент США вирішив виступати без суфлера. Він додав, що Америка має найсильнішу економіку, кордони, військо, дружбу та дух. І взагалі, це золотий вік Америки.