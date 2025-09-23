Трамп розкритикував ООН на дебатах Генасамблеї ООН і згадав про війну в Україні: основні заяви
Американський президент Дональд Трамп вже розпочав свій перший виступ на дебатах Генеральної асамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.
Про що заявив американський президент, які гучні тези лунали у рамках заходу, і які позиції були озвучені, розповідає 24 Канал.
Про що заявив Трамп?
Американський лідер порушив питання ядерної зброї
– сказав він.
Трамп думав, що війна між Україною та Росією буде лише невеликою сутичкою
Президент США визнав, що очікував іншого від мирного процесу в Україні
– заявив він.
Трамп розкритикував визнання Палестини
Трамп заявив про загрозу планеті
– сказав він.
Президент США дорікнув ООН
– заявив він.
Трамп звернувся до нелегальних іммігрантів
Трамп розпочав з критики адміністрації Джо Байдена
Американський лідер назвав Китай та Індію основними спонсорами російської війни в Україні.
Я закликаю всі країни припинити розробку біологічної та ядерної зброї,
Він додав, що запропонував так званому верховному лідеру Ірана повну співпрацю в обмін на призупинення ядерної програми Ірану.
Режим відповів продовженням постійних погроз сусідам і інтересам США інтересам деяких великих країн, що знаходяться поруч. Сьогодні багато колишніх військових командирів Ірану, фактично, я можу сказати, що майже всі вони, вже не з нами, вони мертві", – додав він.
"Це не додає Росії престижу. Це робить її поганою. Незалежно від того, що буде далі, це мало бути справою кількох днів, точно менше ніж тижня. А вони воюють вже три з половиною роки й вбивають від 5000 до 7000 солдатів з обох сторін. Щотижня гине від 5 до 7 тисяч молодих людей, а в містах, де стріляють ракетами та скидають дрони, загибель набагато менша. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ця війна ніколи не повинна була відбутися. Вона показує, що таке лідерство, що погане лідерство може зробити з країною", – заявив Трамп.
Він додав, що буде запровадження жорстких тарифів у разі відмови Росії закінчити війну.
Американський президент визнав, що був переконаний у швидкому закінченні війни в Україні через його близькі стосунки з Володимиром Путіним.
Я думав, що це буде найпростіше. Але, як відомо, на війні ніколи не знаєш, що може статися. Завжди є багато сюрпризів, як хороших, так і поганих. Всі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але так не сталося,
"Визнання Палестини – це дуже великий подарунок ХАМАС за їх звірства", – сказав він.
Сьогодні існує серйозна небезпека для нашої планети, ніж найпотужніша і найруйнівніша зброя, коли-небудь створена людиною,
За його словами, ще під час свого першого президентського терміну він вважав боротьбу з цими загрозами своїм пріоритетом, починаючи з Іраном.
Президент США у виступі на Генасамблеї заявив, що минуло 6 років з моменту його останнього виступу в ООН, назвавши свій першим терміном "процвітаючим і мирним часом".
"З того дня гармати війни зруйнували мир, який я встановив на двох континентах, епоха спокою та стабільності поступилася місцем одній із найбільших криз нашого часу", – сказав він.
"Я прийшов сюди сьогодні, щоб запропонувати руку американського лідерства і дружбу будь-якій країні в цій асамблеї, яка готова приєднатися до нас у створенні більш безпечного і процвітаючого світу, і це буде набагато щасливіший світ з набагато кращим майбутнім, яке є в межах нашої досяжності, але щоб цього досягти, ми повинні відмовитися від невдалих підходів минулого і працювати разом, щоб протистояти деяким з найбільших загроз в історії", – наголосив американський президент.
Я поклав кінець семи війнам, а ООН ні в одному з випадків не допомогла,
За його словами, "всі кажуть", що він має отримати Нобелівську премію миру "за кожне з цих досягнень".
"Для мене справжньою нагородою будуть сини і дочки, які живуть і ростуть разом зі своїми матерями і батьками, тому що мільйони людей більше не гинуть у нескінченних і безглуздих війнах. Мені важливо не вигравати нагороди, а рятувати життя", – додав він.
Президент США заявив, що на саміті НАТО в червні на його прохання майже всі члени Альянсу офіційно зобов'язалися збільшити видатки на оборону з 2% до 5% ВВП.
За його словами, це зробило НАТО набагато сильнішим і потужнішим, ніж будь-коли раніше.
"Наше повідомлення дуже просте. Якщо ви нелегально в'їжджаєте до Сполучених Штатів, ви потрапляєте до в'язниці або повертаєтеся туди, звідки приїхали, а може, навіть далі", – заявив він.
Він також закликав усі уряди захищати своїх громадян від мігрантів. Президент США наголосив, що Європа вже опинилася у жахливій ситуації через це.
Також американський лідер похвалився, що його країна "успішно відбила вторгнення мігрантів" в країну.
Президент США вирішив виступати без суфлера. Він додав, що Америка має найсильнішу економіку, кордони, військо, дружбу та дух. І взагалі, це золотий вік Америки.