Дональд Трамп провел отдельные встречи с президентами России и Украины. В СМИ оценили, как американский лидер встречал каждого из коллег.

Сначала президент США встретился с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Цивилизованный мир был шокирован, увидев, что перед военным преступником расстелили красную дорожку. Более того, это заставили сделать американских военных, передает 24 Канал.

Что известно о встрече Трампа с Зеленским и Путиным?

Когда глава Кремля направлялся навстречу Трампу, тот улыбался и трижды аплодировал ему. После оба лидера похлопали друг друга по руке. Они вместе сели в один автомобиль и отправились к месту переговоров.

С Владимиром Зеленский Дональд Трамп встречался в Вашингтоне 18 августа. Президент США вышел, чтобы встретить украинского лидера у входа в Белый дом. Они пожали друг другу руки. Американец сразу же прокомментировал наряд украинца, одет в черные рубашку и пиджак. Трамп похвалил Зеленского за образ и похлопал его по спине. Затем они вместе зашли в здание.

Справка: Во время первой встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года украинский лидер получил много замечаний за то, что был в свитшоте. Хотя президент неоднократно объяснял, что наденет костюм после победы Украины, американцы увидели в его одежде неуважение к Трампу.

Напомним, что по результатам обеих встреч США готовят двусторонний саммит Путина и Зеленского.