Дональд Трамп провів окремі зустрічі із президентами Росії та України. У ЗМІ оцінили, як американський лідер зустрічав кожного із колег.

Спочатку президент США зустрівся із Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Цивілізований світ був шокований, побачивши, що перед воєнним злочинцем розстелили червону доріжку. Ба більше, це змусили зробити американських військових, передає 24 Канал.

Що відомо про зустріч Трампа із Зеленським і Путіним?

Коли очільник Кремля прямував назустріч Трампу, той посміхався і тричі аплодував йому. Опісля обидва лідери поплескали один одного по руці. Вони разом сіли в один автомобіль і вирушили до місця перемовин.

Із Володимиром Зеленський Дональд Трамп зустрічався у Вашингтоні 18 серпня. Президент США вийшов, аби зустріти українського лідера біля входу у Білого дому. Вони потиснули один одному руки. Американець одразу ж прокоментував вбрання українця, одягнуто у чорні сорочку і піджак. Трамп похвалив Зеленського за образ та поплескав його по спині. Потім вони разом зайшли у будівлю.

Довідка: Під час першої зустрічі Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті 28 лютого 2025 року український лідер отримав багато зауважень за те, що був у світшоті. Хоча президент неодноразово пояснював, що одягне костюм після перемоги України, американці побачили в його одязі неповагу до Трампа.

Як Трамп зустрічав Зеленського і Путіна: дивіться відео

Нагадаємо, що за результатами обох зустрічей США готують двосторонній саміт Путіна і Зеленського.