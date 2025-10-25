Этого Путин не ожидал: Трамп резко сломал планы Кремля
- Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний, что стало неожиданностью для Кремля.
- Политолог Владимир Фесенко считает, что санкций недостаточно, и США следует продолжать давление на Россию, предоставляя Украине дальнобойное оружие.
В Кремле, вероятно, не ожидали, что позиция Дональда Трампа в отношении России может измениться так кардинально и стремительно. Американский лидер ввел санкции против российских нефтяных компаний.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что это очень положительный сдвиг, но стоит еще посмотреть, как будут развиваться события дальше. Однако сам прецедент введения санкций является очень ярким и указывает на то, что в администрации Трампа победила та часть, которая поддерживала жесткое давление на Россию.
Каким будет следствие санкций против России?
Владимир Фесенко считает, что нефтяные санкции против России не будут иметь немедленных последствий, но это сигнал о том, как меняются отношения Трампа с Владимиром Путиным. Кремлевский диктатор надеялся восстановить влияние на президента США. Встреча в Будапеште, возможно, как раз и была направлена на это.
Но произошло прямо противоположное. Хотя многие в этом контексте вспоминают о "качелях Трампа", но я вижу в его действиях за последнюю неделю определенную логику – Трамп хочет завершения войны,
– сказал он.
Лидер США, вероятно, рассчитывал, что встреча с Путиным в Будапеште станет началом мирного процесса, но Россия продемонстрировала, что не планирует идти на компромиссы.
Однако, по мнению политолога, санкций недостаточно, ведь нужно еще и оружие, в том числе и Tomahawk. Выглядит, что Трамп побоялся предоставить его Украине, хотя ранее очень активно поднимал эту тему. Разговоры о Tomahawk влияли на Путина, поэтому важно, чтобы американцы и дальше давили на Россию таким образом, предоставляя нашему государству дальнобойное оружие.
Фесенко также отметил, что принципиальная и достаточно жесткая позиция США в отношении России это сигнал определенного повышения ставок и демонстрация Путину, что "играть в односторонние уступки" американцы не будут.
Как США давят на Россию?
Путин считает, что санкции США не повлияют на Россию. В ответ на это Трамп сказал, что действительно ли это так станет известно через полгода.
США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний, в частности "Роснефть" и "Лукойл". Целью этого было повлиять на Россию, что там потеряли ресурсы для ведения войны против Украины и согласились на реальные мирные переговоры.
Стало известно, что Трамп выбирал степень жесткости санкций против России. Его выбор пал на средний – давление на российскую энергетику, хотя США, вероятно, могли ударить по России и мощнее.