Терпение президента США Дональда Трампа к России лопнуло после понимания, что Путин просто тянет время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Дональду Трампу представили три плана санкций против России, среди них – жесткий вариант, направлен непосредственно на российскую промышленность и высокопоставленных российских руководителей; средний вариант, направлен на российскую энергетическую отрасль; более мягкий вариант, предусматривающий более ограниченные санкции.

Трамп выбрал "средний" вариант, надеясь на дипломатические переговоры с президентом России.

По словам представителей Белого дома, у Трампа есть и другие рычаги влияния для усиления давления на Путина, однако он ими пока не воспользовался.

Речь идет о вооруженной помощи Украине, в частности поставки крылатых ракет Tomahawk или же введение вторичных санкций на компании, которые работают с подсанкционными российскими нефтяными гигантами. Кроме того, рассматриваются новые ограничения по теневому флоту российских нелегальных нефтяных танкеров для усиления санкций Европейского Союза.

Трамп оставляет некоторые вопросы открытыми, потому что он все еще очень хочет заключить сделку с Путиным. Это показывает, что он просто разочарован тем, что Путин пока не поддерживает его планы,

– сказал экс-спецпредставитель Трампа по Украине в его первой администрации.

Представители администрации Трампа отмечают, что последние санкции против "Роснефти" и "Лукойла" способны сильно повлиять на экономику России, особенно учитывая ее уязвимость из-за зависимости от доходов от нефти и газа в условиях войны.

Трамп пока не говорит, намерен ли он вводить дополнительные санкции против России для усиления давления для заключения мирного соглашения с Украиной.

Почему Трамп решил ввести новые санкции?

Через несколько часов после отмены Трампом запланированного "мирного саммита" с Путиным в Будапеште, Россия нанесла массовые удары по территории Украины, попав в несколько гражданских зданий и детский сад.

По информации издания, такие действия России изрядно разозлили Трампа – он был возмущен этой агрессией, ведь считал, что на определенном этапе они достигли прогресса в переговорах с Путиным.

