Терпіння президента США Дональда Трампа до Росії увірвалось після розуміння, що Путін просто тягне час. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Які 3 варіанти санкцій проти Росії запропонували Трампу та що він обрав?

Дональду Трампу представили три плани санкцій проти Росії, серед них – жорсткий варіант, спрямований безпосередньо на російську промисловість і високопоставлених російських керівників; середній варіант, спрямований на російську енергетичну галузь; м'якший варіант, що передбачає більш обмежені санкції.

Трамп обрав "середній" варіант, сподіваючись на дипломатичні перемовини із президентом Росії.

За словами представників Білого дому, у Трампа є й інші важелі впливу для посилення тиску на Путіна, однак він ними поки не скористався.

Йдеться про збройну допомогу Україні, зокрема постачання крилатих ракет Tomahawk або ж введення вторинних санкцій на компанії, які працюють із підсанкційними російськими нафтовими гігантами. Крім того, розглядаються нові обмеження щодо тіньового флоту російських нелегальних нафтових танкерів для посилення санкцій Європейського Союзу.

Трамп залишає деякі питання відкритими, тому що він все ще дуже хоче укласти угоду з Путіним. Це показує, що він просто розчарований тим, що Путін поки що не підтримує його плани,

– сказав ексспецпредставник Трампа по Україні в його першій адміністрації.

Представники адміністрації Трампа зазаначають, що останні санкції проти "Роснефті" та "Лукойлу" здатні сильно вплинути на економіку Росії, особливо враховуючи її вразливість через залежність від доходів від нафти та газу в умовах війни.

Трамп поки що не каже, чи має він намір запроваджувати додаткові санкції проти Росії задля посилення тиску для укладення мирної угоди з Україною.

Чому Трамп вирішив запровадити нові санкції?

За кілька годин після скасування Трампом запланованого "мирного саміту" із Путіним у Будапешті, Росія завдала масових ударів по території України, влучивши в кілька цивільних будівель та дитячий садок.

За інформацією видання, такі дії Росії неабияк розлютили Трампа – він був обурений цією агресією, адже вважав, що на певному етапі вони досягли прогресу у перемовинах з Путіним.

Які санкції вже діють проти Росії?