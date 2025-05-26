Трамп жестко раскритиковал Путина и Зеленского в одном сообщении

От президента США ожидали реакции на массированные ракетные обстрелы Украины, совершенные 25 и 26 мая. Наконец Дональд Трамп опубликовал соответствующее сообщение в своей соцсети.

В заметке на Truth Social 26 мая Дональд Трамп назвал Владимира Путина сумасшедшим, а Владимира Зеленского – человеком, создающим проблемы. Подробно пересказывает 24 Канал.

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Появилась расширенная реакция Трампа на массированные обстрелы Украины Россией

Ночью 26 мая по киевскому времени Дональд Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины со стороны России, когда его об этом спросили журналисты. Он сказал, что Владимир Путин "убивает много людей", и президент США не понимает, "что, к черту, с ним произошло".

Чуть позже Трамп опубликовал сообщение в социальной сети Truth Social, где высказался о Путине еще жестче. А однако недобрым словом вспомнил и о Владимире Зеленском.

Он просто сошел с ума! Он безосновательно убивает много людей... Ракеты и беспилотники обстреливают города в Украине без всякой причины,

– вот что президент США написал о кремлевском диктаторе.

"Президент Зеленский не оказывает своей стране никаких услуг... Все, что исходит из его уст, вызывает проблемы", – а вот как в этом же посте Трамп покритиковал президента Украины.

Заметим, с американской стороны ранее был комментарий от спецпредставителя Трампа Криса Келлога. Тот назвал атаки России позорными и в очередной раз призвал прекратить огонь.