"Он мне не нужен, просто нравится", – Трамп высказался о Маске

Лидер США Дональд Трамп заявил, что ему не нужен в Белом доме миллиардер Илон Маск. Так же как не нужна и его Tesla.

В то же время, по словам Трампа, Маск ему "просто нравится". Об этом политик сказал во время общения с журналистами в четверг, 10 апреля, информирует 24 Канал.

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Трамп высказался о Маске

Так, американский лидер высказался о Маске. В частности, как пишут в Sky News, во время ответа о государственных расходах, Трамп сказал, что владелец Tesla и SpaceX проделал "фантастическую работу", возглавив новый Департамент эффективности правительства (также известный как DOGE).

Затем он заявил, что Маск ему не нужен ни для чего, кроме того, что он ему нравится.

Это произошло после того, как Маск раскритиковал сообщение о том, что он покинет свою должность в правительстве в течение ближайших месяцев.

Смотрите, он тут сидит, а мне все-равно. Илон мне не нужен, он мне просто нравится. Но я вам скажу, этот парень проделал фантастическую работу,

– заявил Трамп.

Кроме этого, Трамп сказал, что ему "не нужен" автомобиль Tesla, несмотря на то, что он купил его в знак поддержки Маска в прошлом месяце.

"Мне не нужна его машина. Я на самом деле купил одну потому, что они сказали: "о, ты приобретешь со скидкой". Нет, я сказал, дайте мне по самой высокой цене. Я заплатил за эту машину большие деньги", – сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Маск делает "замечательные машины", однако несмотря на это сказал, что сам не пользуется электромобилем. По словам Трампа, он дает свою Tesla работникам Белого дома покататься.

"Знаете, что я с ней делаю? Даю людям в офисе кататься на ней", – говорит президент США.

Он заявил, что сделал это в знак поддержки. "Многие люди делали это. Это проявление поддержки, потому что он выполнил фантастическую работу, но с ним не обращались должным образом", – добавил он.