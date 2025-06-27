Трамп заявил, что готов снова бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп высказался относительно Ирана. В частности, он сказал, что готов снова бомбить страну.

А также рассказал, при каких условиях такое может произойти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что сказал Трамп об Иране

Американский лидер выразил свою готовность относительно повторных бомбардировок Ирана.

Я бы снова бомбил Иран без вопросов, если окажется, что Иран имеет уран на уровне обогащения, необходимом для изготовления бомбы,

– заявил Трамп.

Напомним, что 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Они были направлены на три объекта в Исфагане, Натанзе и Фордо и, по словам спецпосланника Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, в результате этого была уничтожена способность Ирана производить ядерное оружие.

Уиткофф назвал сообщения СМИ, которые противоречат этим утверждениям, "абсолютно абсурдными" и заявил, что утечка такой информации является государственной изменой, которая должна быть расследована. А также отметил, что это "может нанести вред жизням в будущем".