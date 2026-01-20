"НАТО уже не было бы": Трамп сделал новое громкое заявление

Дональд Трамп продолжает шокировать союзников по Североатлантическому Альянсу. Своими агрессивными заявлениями и действиями президент США разваливает НАТО. И при этом хочет, чтобы его все благодарили.

20 января в собственной соцсети американский лидер обнародовал пост, в котором отделил для себя ведущую роль в существовании НАТО.

Что сказал Трамп о НАТО?

Так, Трамп заявил, что, мол, ни один человек или президент не сделали больше для Альянса, чем он.

Если бы я не появился, НАТО бы сейчас не было! Оно было бы на свалке истории. Печально, но правда,

– подчеркнул политик.

Это сообщение появилось на фоне публикаций в ряде медиа о том, что своими поступками и словами президент США фактически разрушает НАТО. Прежде всего, речь идет об истории с Гренландией, которую Трамп, вопреки международному праву и договоренностям с союзниками по Альянсу, хочет аннексировать. Сначала американский лидер говорил о покупке острова, а теперь уже не исключает возможности силового захвата.

Лидеры Европы, такие как Франция, Германия, Великобритания и еще ряд стран, выступили с осуждением захватнических намерений Трампа. Тот в ответ разозлился и анонсировал дополнительные тарифы на товары из стран-бунтовщиц. Новые пошлины должны заработать с 1 февраля.

К слову, ранее Трамп заявлял, что он спас НАТО, заставив страны-члены увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Кроме того, он заявил, что не планирует выводить США из Альянса.

Насколько высока вероятность раскола НАТО?