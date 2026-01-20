"НАТО уже не было бы": Трамп сделал новое громкое заявление
- Дональд Трамп заявил, что без него НАТО уже не существовало бы.
- Ранее лидеры европейских стран осудили намерения Трампа по аннексии Гренландии.
Дональд Трамп продолжает шокировать союзников по Североатлантическому Альянсу. Своими агрессивными заявлениями и действиями президент США разваливает НАТО. И при этом хочет, чтобы его все благодарили.
20 января в собственной соцсети американский лидер обнародовал пост, в котором отделил для себя ведущую роль в существовании НАТО.
Что сказал Трамп о НАТО?
Так, Трамп заявил, что, мол, ни один человек или президент не сделали больше для Альянса, чем он.
Если бы я не появился, НАТО бы сейчас не было! Оно было бы на свалке истории. Печально, но правда,
– подчеркнул политик.
Это сообщение появилось на фоне публикаций в ряде медиа о том, что своими поступками и словами президент США фактически разрушает НАТО. Прежде всего, речь идет об истории с Гренландией, которую Трамп, вопреки международному праву и договоренностям с союзниками по Альянсу, хочет аннексировать. Сначала американский лидер говорил о покупке острова, а теперь уже не исключает возможности силового захвата.
Лидеры Европы, такие как Франция, Германия, Великобритания и еще ряд стран, выступили с осуждением захватнических намерений Трампа. Тот в ответ разозлился и анонсировал дополнительные тарифы на товары из стран-бунтовщиц. Новые пошлины должны заработать с 1 февраля.
К слову, ранее Трамп заявлял, что он спас НАТО, заставив страны-члены увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Кроме того, он заявил, что не планирует выводить США из Альянса.
Насколько высока вероятность раскола НАТО?
- От дальнейшей стабильности Альянса зависит, решатся ли республиканцы в Конгрессе противостоять президенту, а европейские лидеры – использовать экономические рычаги против США. Любая ошибка может ослабить союзников больше, чем сами США.
- По обе стороны Атлантики растет тревога: если НАТО развалится, это станет выгодным для России и Китая и серьезно дестабилизирует мировую безопасность.
- Для Европы вопрос Гренландии принципиальный – речь идет не только о территории, но и о праве народов на самоопределение после веков борьбы.
- Во Франции снова заговорили о возможном выходе из НАТО после того, как левые партии инициировали резолюцию о поэтапном выходе страны из Альянса. Эта идея возобновила дискуссию о том, работает ли НАТО на безопасность Европы, или прежде всего на интересы США.
- Бывший сотрудник Госдепартамента США и международный юрист Дэвид Тафури в комментарии 24 Каналу отметил, что реального выхода Франции из НАТО он не ожидает. По его словам, большинство французов понимают преимущества членства в Альянсе и не готовы отказываться от него.