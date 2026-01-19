Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что в один момент Европа может осознать, что ей не нужна Америка. Кроме того, европейские лидеры могут начать торговлю и наладить отношения с экономическим врагом Штатов – Китаем.

Чем могут обернуться для Трампа угрозы Европе?

Европа негативно отреагировала на желание Трампа присоединить Гренландию к США, на что президент ответил, что европейские страны лучше бы сосредоточились на Украине. Однако политолог отметил, что Трамп забыл важную вещь – Гренландия входит в состав Дании, которая является страной Европы.

Кроме того, близкое географическое расположение острова к Америке не означает, что он является под сферой влияния Соединенных Штатов.

Трамп общается с европейцами, как с детьми, опираясь только на военную мощь США и ядерную мощь страны,

– сказал он.

Очевидно, что развертывание "ядерного зонтика" США над Европой – это важно. Однако ядерное оружие имеют Франция и Великобритания – его хватит, чтобы превратить Россию в пепел. Вероятно, когда-то Европа осознает это и создаст собственный новый альянс, основой которого была бы Украина с опытной армией.

По мнению Рейтеровича, в таком случае американские военные уже не понадобятся, потому что Европа и Украина будут иметь достаточно большие армии, способные противостоять гипотетической угрозе России в будущем.

Сейчас Трамп считает, что Европа должна быть под влиянием США и сотрудничать с Вашингтоном. Президент Америки планирует использовать Европу, чтобы сдерживать Россию и в перспективе Китай. То есть Европа для Трампа – это ресурс.

Однако что будет, когда Европа сосредоточится на своих делах и определит главным врагом Россию? Она сможет торговать с Китаем и, в отличие от США, не иметь с ним проблем. Это прогноз на следующие 3 – 5 лет. Поведение Трампа ведет к этому, но потом будет поздно – США не будут приоритетом для Европы,

– подчеркнул политолог.

Интересно! Президент США сейчас не только угрожает Европе, но и хочет создать собственный "Совет мира" – он бы выступил соперником для ООН или альтернативой организации. Трамп планирует единолично решать, кого приглашать в организацию и утверждать повестку дня.

Как реагирует Европа на упреки Трампа?