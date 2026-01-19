Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач в эфире 24 Канала объяснил, почему эта история выходит далеко за пределы торговли. Он предупредил, что если Европа будет менять ценности на выгоду, Европейский Союз может потерять единство.

Почему Европа может поступиться ценностями ради выгоды?

Тарифная тема снова показала, что Европа очень болезненно реагирует на любое давление из США. Даже рынки, привыкшие к громким заявлениям, постепенно начинают закладывать риски в цены, но политическая нервозность в ЕС не исчезает. В этой истории ключевой вопрос не только в цифрах, а в том, готова ли Европа держаться принципов, когда на кону деньги и комфорт.

Ценности заменяются на интересы, и интересы начинают доминировать,

– сказал Длигач.

Он сравнил ситуацию с сюжетом пьесы "Визит дамы", где городку предлагают миллиард долларов за жизнь одного человека, и общество постепенно соглашается. По его словам, в переходный период Европа может не удержать ценностную модель и пойти на решения, которые противоречат логике демократического мира. Именно так появляется риск, что требования Трампа могут стать для ЕС тестом на устойчивость.

ЕС рискует потерять единство уже в ближайшее время

Во многих странах Европы усиливаются крайние политические силы, и это разрывает общества на противоположные лагеря. В Германии растут правые, во Франции продолжается конфликт между левыми и правыми, а часть стран параллельно повышает социальные стандарты и теряет конкурентность. Этот внутренний раскол делает ЕС более уязвимым к внешнему давлению и соблазну договариваться на условиях более сильных.

Сейчас для Европейского Союза это момент бифуркации,

– подчеркнул Длигач.

Заметьте! Бифуркация – это момент, когда привычный ход событий ломается. В этой точке даже небольшое изменение может полностью изменить дальнейшее развитие. После этого система уже не возвращается к старому состоянию и движется одним из нескольких возможных путей.

По его словам, ЕС либо удержится как самостоятельная демократическая сила, либо начнет рассыпаться под давлением США, Китая и России. Он предположил, что развязка может стать видимой уже в 2026 – 2027 годах. Если Европа не выдержит этого периода, риск потери единства станет реальным.

2026 год может стать решающим и для США

Параллельно похожий переломный момент, по этой оценке, переживают и Соединенные Штаты. Внутри страны продолжается борьба за то, какой будет Республиканская партия после Трампа и вернется ли она к более институциональной модели. От этого зависит и то, как Вашингтон будет вести себя с союзниками и будет ли готов поддерживать демократический мир не только словами.

Или дальнейшая трампизация, которая может вылиться в замену Трампа на более радикальную версию в виде Вэнса, или возвращение к рейгановскому республиканизму,

– сказал Длигач.

2026 год станет пиком переходного периода и покажет, победит ли в США здравый смысл. Если Соединенные Штаты останутся в логике трампизма, давление на Европу может только усиливаться. А если произойдет возврат к институциональности, ЕС получит больше шансов сохранить единство и независимость.

