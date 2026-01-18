Так он отреагировал на тарифные угрозы Трампа из-за отказа Дании продавать Гренландию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Как журналист посмеялся над угрозами Трампа?

Британский журналист Пирс Морган предложил Великобритании выкупить обратно свою долю Америки. Так он иронично отреагировал на желание Трампа купить Гренландию.

Британия должна выкупить Америку обратно. В конце концов, она когда-то была нашей, и это укрепило бы нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите ее нам, президент Трамп, мы введем пошлины против США и любой страны, которая поддержит ваше сопротивление этой очень выгодной сделке. Справедливо?

– написал он.

Справка: Британская Империя имела владения на территории современных Соединенных Штатов в течение почти 200 лет с основания первой стабильной колоний в Вирджинии в 1607 году до войны 13 колоний Америки за независимость, известной как Война за независимость США. Она закончилась в 1783 году подписанием Парижского мира.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил 24 Каналу, что в сознании Трампа НАТО отделяется от Соединенных Штатов. Согласно заявлениям американького президента, Европейский Союз рассматривается скорее даже как недружественная коалиция государств.

