Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что спасет НАТО от Трампа?

В издании отмечают: окажется ли под угрозой относительный мир, обеспеченный мощным военным альянсом, зависит от того, решатся ли республиканцы в Конгрессе бросить вызов президенту, который не признает ограничений.

Второй решающий фактор – смогут ли европейские лидеры, которые на этот раз отреагировали жестким единством, пригрозить последствиями для Трампа и США. ЕС является мощным торговым блоком, и ответ в виде тарифов мог бы больно ударить по американским фондовым рынкам, которые Трамп считает мерилом благосостояния.

В то же время экономический или военный ответ может навредить самим союзникам США больше, чем Вашингтону.

Журналисты отметили, что по обе стороны Атлантики ощутима тревога, что НАТО может развалиться. Такой сценарий стал бы исторической победой для России и Китая и, вероятно, самым дестабилизирующим последствием двух президентских сроков Трампа.

Гренландия – принципиальный вопрос для Европы, ведь речь идет не только о территории. Это вопрос права народов на самоопределение, сформированного после веков войн.

Как Трамп угрожает Гренландии?